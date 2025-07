Ahmetovic pide promover integración de Balcanes en la UE

En entrevista con DW, el portavoz de política exterior del socialdemócrata SPD dijo que esta es la única manera de lograr estabilidad en esa región. Y pidió que Alemania redoble su apoyo a Kosovo.DW: Este año, el Parlamento alemán conmemoró oficialmente por primera vez el genocidio de Srebrenica, del que se cumplieron 30 años. ¿Qué lecciones nos deja Srebrenica para los Balcanes Occidentales hoy, y en especial para el joven Estado de Kosovo?

Adis Ahmetovic: Debemos monitorear la situación en los Balcanes Occidentales de forma diaria y continua. La política en los Balcanes Occidentales no debe limitarse a un estímulo económico, sino que debe seguir siendo parte integral de nuestra agenda de política exterior. Sigo de cerca la evolución de la situación en Albania, Serbia y Kosovo. Nos interesa que la situación política sea estable. Para Kosovo, esto significa específicamente que queremos que este país se convierta en miembro del Consejo Europeo lo antes posible; desde la perspectiva del SPD [Partido Socialdemócrata Alemán], cuanto antes.

¿Cuándo abordará el Gobierno alemán la cuestión de Kosovo en el Consejo Europeo?

No puedo nombrar una fecha concreta. Pero como portavoz de política exterior de la fracción del SPD en el Bundestag, le puedo decir claramente que mi colega Frank Schwabe y yo nos esforzaremos para que el SPD continúe en ese rumbo. También respecto del apoyo para el ingreso de Kosovo al Consejo Europeo. Me parece muy lamentable que en el anterior período legislativo -a pesar del gobierno de coalición entre socialdemócratas, conservadores y verdes- no se haya logrado eso. Hubo un impulso estratégico que se debería haber aprovechado. Quizás hubiese sido posible con más presión política.

¿Sobre quién se debería haber ejercido más presión?

El Gobierno alemán debería haber realizado más esfuerzos de persuasión hacia los Estados miembros del Consejo Europeo. Hubo países que rechazaron el ingreso [de Kosovo al Consejo Europeo]. Alemania tiene un gran peso en ese organismo, y debería ejercerlo con una modesta autoestima. La última vez no funcionó. Pero nosotros, el grupo parlamentario del SPD, nos mantenemos firmes. El ministro de Relaciones Exteriores, Johann Wadephul, y el grupo parlamentario de la CDU/CSU [las conservadoras Unión Demócrata Cristiana y Unión Social Cristiana] se han pronunciado claramente a favor de la adhesión de Kosovo; se lo recordaremos y les exigiremos responsabilidades.

La pertenencia a la Unión Europea se considera como una garantía de paz a largo plazo. Algunos países, como Albania o Montenegro, aspiran adherirse a la UE antes de 2030. ¿Se trataría de una membresía plena o solo de una membresía asociada?

Si queremos estabilidad en los Balcanes Occidentales, debemos impulsar seriamente el proceso de integración a la UE para todos los seis países que aún no han ingresado al bloque. También Kosovo necesita una perspectiva creíble y transparente.

La pertenencia a la OTAN es al menos tan importante como la adhesión a la UE. Ambas, la UE y la OTAN, son cruciales para una vida en paz, libertad y seguridad. No puedo estimar con exactitud cuándo ocurrirá eso, pero como parlamentario del SPD, seguiré luchando por ello. Esto también significa que los seis países -Kosovo, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Montenegro, Albania y Macedonia del Norte- deben hacer sus deberes.

Hablando de tareas, el Parlamento de Kosovo no ha logrado aún -luego de casi 50 intentos- elegir una presidenta parlamentaria. ¿Cuán perjudicial es eso para la integración del país a la UE?

El partido del primer ministro Albin Kurti es hermano del SPD. Mantengo un estrecho contacto con el gobierno de Kosovo. Queremos una acción gubernamental estable y un Parlamento funcional. Esto es esencial para todos los pasos posteriores. Solo si esto continúa teniendo éxito, Kosovo podrá avanzar en el Consejo de Europa, en el proceso de adhesión a la UE y, quizás pronto, a la OTAN. Estos procesos están estrechamente vinculados.

Recientemente, una delegación de la minoría albanesa de Serbia estuvo en Berlín para mantener conversaciones, incluso en el Bundestag. Se quejaron de discriminación, en particular por la llamada "pasivación” o inactivación de sus direcciones de residencia, que los priva de sus derechos y acceso a servicios. ¿Qué conclusiones extrajo de la conversación?

Soy un político que habla abiertamente, y lo digo abiertamente: la situación de la minoría albanesa en Serbia no ha sido una prioridad ni en la agenda alemana ni en la europea. Agradezco a la delegación que visitó el Bundestag alemán por realizar este largo viaje para describir la situación sobre el terreno. Celebro enormemente que estuvieran acompañados por científicos del Instituto Max Planck de Gotinga.

Serbia ha firmado tres acuerdos que prevén la integración de la minoría albanesa en el Poder Judicial, la Policía y la Administración. Si Serbia realmente desea ser miembro de la UE, debe cumplir estos compromisos.

Los albaneses del sur de Serbia exigen que sus preocupaciones se incluyan en el diálogo entre Kosovo y Serbia. ¿Apoya esta propuesta?

Lo que el Gobierno serbio exige para la minoría serbia en Kosovo debería aplicarse igualmente a la minoría albanesa en Serbia. Nada en la vida es unidireccional. Deberían aplicarse los mismos criterios a todas las minorías, tanto en Serbia como en Kosovo. Considero totalmente legítima la exigencia de la minoría albanesa de incluir este tema en la agenda del proceso de diálogo moderado por la UE. Lo he considerado un mandato claro y lo presentaré.

Adis Ahmetovic nació en 1993, y es hijo de padres que huyeron a Alemania durante la Guerra de Bosnia. Es miembro del Bundestag alemán desde 2021. Es el portavoz de política exterior del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD).

(cp/el)