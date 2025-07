Arce llama a formar bloque de izquierda para comicios

El llamado del presidente de Bolivia ocurre a un mes de las elecciones, mientras dos opositores lideran los sondeos.El presidente boliviano, Luis Arce, convocó este jueves (17.07.2025), a nombre del Gobierno de Bolivia, a todos los partidos de izquierda a una reunión para conformar un único bloque popular de cara a las elecciones generales del 17 de agosto para hacer frente a los partidos de "derecha".

"Queremos plantear a todos los partidos de izquierda que nos reunamos, que nos unamos (...) para evaluar juntos la situación política coyuntural y poder, a partir de esta iniciativa, conformar un bloque de izquierda", dijo Arce en un mensaje desde la Casa de Gobierno, en La Paz.

El mandatario boliviano no dio detalles sobre dónde ni cuándo se llevará a cabo ese encuentro, cuando falta un mes para la elección.

Los partidos de izquierda habilitados son el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), que impulsa la candidatura del exministro de Gobierno (Interior) Eduardo del Castillo; Alianza Popular, que promueve al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez; y el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa.

Arce dijo que su propuesta busca que el "Gobierno nacional" se convierta en "una especie de catalizador" de las fuerzas políticas de izquierda "para poder conformar ese bloque".

También, el jefe de Estado indicó que dicha sugerencia emerge como una "opción" después de observar las encuestas en las que, a su juicio, se muestra un "crecimiento paulatino" de las personas que "no están optando por las candidaturas de derecha".

Opositores lideran últimas encuestas

Según las últimas encuestas, la preferencia electoral la lidera el empresario Samuel Doria Medina, de Unidad, seguido por un margen estrecho del exmandatario Jorge 'Tuto' Quiroga (2001-2002), cada uno con porcentajes alrededor del 20 %.

Mientras que también existe una cantidad algo superior al primero que representa a los indecisos y quienes aseguran que votarán nulo o en blanco.

Al respecto, Arce señaló que en los días recientes notó que existe una "madurez política" de distintos líderes de izquierda que hicieron llamados a la unidad del bloque popular, lo que hace pensar que dicho propósito "es posible" para, en las elecciones, "poder dar una opción verdadera de gobierno al pueblo boliviano".

El presidente boliviano no especificó si dicha convocatoria incluye al exmandatario Evo Morales (2006-2019), quien lidera el bloque Evo Pueblo, el cual no está reconocido como partido político al no haber iniciado los trámites de su personería jurídica.

jc (efe, Brújula Digital, El Deber)