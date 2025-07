¡Bravo empresas! 64% odia su trabajo, pero “confía” en sus habilidades

No es un chiste, es un problema muy real: la mayoría de los trabajadores mexicanos se sienten más capacitados que nunca, pero son menos felices y más insatisfechos en su empleo.

A través del Barómetro del Talento 2025, la firma de capital humano ManpowerGroup reportó que 89% de empleados “confía totalmente en sus habilidades” y experiencia, pero solo 64% dice estar satisfecho con su trabajo.

Refirió que un tercio de los trabajadores no ve suficientes oportunidades para crecer en su empresa actual y, aunque saben que son buenos en sus tareas, consideran que su empresa no les da el espacio para crecer.

El reporte también reveló que muchos empleados se están actualizando –a marchas forzadas– en la Inteligencia Artificial (IA), plataformas para procesar datos y en tecnologías de la información.

Aunque, apuntó, los empleadores parecen ir a otra velocidad y no logran empatar con las expectativas laborales de su platilla laboral. “Muchas empresas están luchando por mantener el ritmo”, alertó.

El director de ManpowerGroup México, Alberto Alesi, destacó que el futuro del trabajo no es control, es colaboración. La gente quiere “más equilibrio, más flexibilidad, más humanidad y, sobre todo, más crecimiento” profesional y personal, dijo el directivo.

Estrés laboral y jefes despreocupados

El Barómetro del Talento en México arrojó que más de la mitad de los trabajadores (52%) sufren de estrés laboral todos los días; lo cual, no solo afecta su salud física y mental, sino también la productividad de las empresas.

Refirió que dicha cifra es tres puntos porcentuales más alta que año pasado, cuando 49% de las personas enfrentaba altos niveles de estrés por causas relacionadas con las actividades laborales.

El reporte también evidenció que existe una persisten falta de confianza de los empleados hacia los jefes de área y directores de las empresas, quienes –a juicio de los empleados– no están interesados el crecimiento profesional del personal.

“El 74% de los trabajadores en México tiene un nivel de confianza, entre moderado y alto, en que su líder se preocupa por su desarrollo; cinco puntos porcentuales menos frente a los resultados del año pasado”, precisó.

A pesar del escenario descrito, el Barómetro resaltó que 92% de los mexicanos considera que su trabajo tiene un significado y propósito, tres puntos porcentuales más que en las mediciones de 2024.

Aunque 40% de los empleados advirtió que es muy probable que cambie de empleo en los próximos seis meses, con la finalidad de mejorar sus condiciones profesionales y personales.

Fuerza laboral a nivel global

Manpower reportó que el Barómetro de Talento 2025 arrojó los siguientes resultados a nivel internacional:

82% de las personas afirma que su trabajo tiene sentido ; 2 puntos más que el año pasado.

; 2 puntos más que el año pasado. 62% expresó satisfacción laboral ; 1 punto menos que hace 12 meses.

; 1 punto menos que hace 12 meses. 65% se siente seguro en su puesto de trabajo ; 6 puntos porcentuales menos que en 2024.

; 6 puntos porcentuales menos que en 2024. 49% declara un estrés diario de moderado a alto, siendo los mandos intermedios reportan los niveles más altos, seguidos de la Generación Z.

¿Mexicanos odian su trabajo?

La psicóloga laboral Carmen Ramírez explicó que los trabajadores insatisfechos pueden experimentar “cierto tipo de odio leve” o hartazgo hacia su trabajo, cuando son atrapados por la falta de crecimiento, bajos salarios y desconfianza hacia los jefes y directivos de la empresa.

Refirió que, por lo general, los empleados no renuncian la empresa, sino a los “malos jefes”, que no se interesan por su equipo de trabajo, no los escuchan, ejercen un liderazgo dictatorial y solo buscan el error de los empleados, en lugar impulsarlos a mejorar.

Puntualizó que la tasa de 64% de empleados insatisfechos –que reporta Manpower– es muy reveladora: “evidencia que seis de 10 personas experimentan frustración, ansiedad, enojo y altos niveles de estrés”.