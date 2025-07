Con cachitos ilustrados, sorteos en vivo por todo el país y una nueva app en camino, la Lotería Nacional vive una transformación silenciosa pero profunda. Al frente está Olivia Salomón, quien tras su paso por la Secretaría de Economía de Puebla asumió la dirección general de Lotenal con una idea clara: modernizar sin perder la esencia.

Este 22 de julio, a las 20:00 horas, se celebrará en el Palacio de Gobierno de Oaxaca un sorteo especial con motivo de la Guelaguetza, como parte del programa “sorteos del territorio” que busca acercar la suerte al pueblo mexicano.

En entrevista con Publimetro, Salomón nos habla del impacto de estos eventos, de la cultura que promueven los cachitos y de una historia que la marcó: la de una pareja sinaloense que ganó 139 millones de pesos jugando Melate.

“Entregamos 139 millones a una pareja”: Olivia Salomón y la nueva era de Lotería Nacional

Directora, mucho gusto. Quería empezar preguntándole justamente sobre la Guelaguetza. Creo que la Lotería Nacional tiene una actividad especial en el marco de esta gran celebración, si nos puede contar al respecto.

— Sí, pues muy contenta de estar con el auditorio y el público de Publimetro. Siempre es un gusto estar con ustedes en esta nueva visión de la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos dice “menos escritorio, más territorio”. Entonces es que decidimos hacer estos sorteos del territorio donde vamos a diferentes estados de la República para ser cercanos con el pueblo de México. Mucha gente no tiene las posibilidades de poder venir a la Ciudad de México, de poder ver un sorteo, o vienes a lo mejor de turista, otras cosas y no vas al sorteo.

“Entonces hoy llevamos los sorteos y estaremos en Oaxaca el martes 22 de julio en el marco de la Guelaguetza que inicia el día 21 con el Lunes del Cerro. Estaremos allá en el Palacio de Gobierno haciendo el sorteo en honor a esta festividad tan bonita de los pueblos originarios de Oaxaca”

Me estaban diciendo que es la quinta vez que hacen estos sorteos del territorio. Bueno, cuarta vez, fuera de la ciudad, ya que una fue en la Secretaría de Economía.

— Sí, en la Secretaría de Economía con el secretario (Marcelo) Ebrard haciendo el sorteo. Pero sí, ya fuimos a Palenque, Chiapas, para celebrar a la Reina Maya. También estuvimos en Puebla el 5 de mayo, el primero fue en Acapulco celebrando los 90 años de los clavadistas de la Quebrada. Entonces ha sido muy bonito, es una muy bonita experiencia porque llevamos a las niñas y niños gritones, la esfera preciosa que pesa dos toneladas, es toda una logística de todo el equipo de la Lotería Nacional para estar allá, pero es muy bonito, es muy emotivo. La verdad es que hemos tenido todo el apoyo, en este caso del gobernador Salomón Jara de Oaxaca, para poder llevar el sorteo y que podamos disfrutarlo allá.

¿Y van a seguir haciendo estos sorteos en todo el territorio nacional?

— Pues eso sería muy bueno. Ahorita estamos saliendo una vez al mes y lo bonito es que ya hay muchas invitaciones, ya hay invitaciones de varios estados para poder estar con ellos. Entonces hay que ir armando el calendario y también, en el caso de no ir a los sorteos, estamos haciendo develaciones de otros sorteos, porque en el marco de efemérides o de momentos importantes, políticas públicas que vale la pena promover, entonces es como la Lotería Nacional está haciendo presente.

Voy a confesar algo: no sabía que los sorteos eran públicos con todo y los niños gritones. Ahora que los hacen en fuera de la ciudad, ¿cómo los ha recibido la gente? Debe ser una experiencia increíble.

— Es muy bonito. Y sí, los sorteos en vivo son parte del reglamento. Por ejemplo, en las instalaciones hoy de la Lotería Nacional, donde estamos haciendo los sorteos, la gente puede venir desde la mañana, tú tienes que exhibir los ábacos donde están armados de manera artesanal y muy bonito, van armando las bolitas que van a estar en la esfera numeradas en los ábacos. Entonces tu número que está jugando, tú puedes ir antes del sorteo y ver en los ábacos donde se exhibe que está tu número y después se vacían en la esfera y todo eso es público, la gente puede ir y ver lo que está pasando. Después ver el sorteo en vivo, que es una experiencia muy bonita, porque ves la disciplina de las niñas y de los niños, están concentrados, no pueden equivocarse, tienen que leer el premio y el número. Así es que sí, es algo muy bonito y lo pueden ver también en el canal de YouTube de la Lotería Nacional en vivo, se transmite en vivo y ahí queda también grabado incluido los números ganadores con el premio ganador. Se transmite los martes, los viernes y los domingos a las 8 de la noche.

Mira, aquí te tengo un tapadito (entrega un sobre con un cachito en su interior).

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, muestra un 'tapadito'. Foto: Marisol Argumedo

¡Gracias! Justo me acabo de enterar de lo que son los tapaditos.

— Sí, tú le pides al vendedor, “oye, dame un tapadito” y entonces te lo entregan. Es un número que tú no escoges, está tapadito. Mira, este es para celebrar la Guelaguetza (muestra uno de los cachitos).

¡Está increíble! Y además que cualquier persona puede llegar y pedir su tapadito.

— Sí, sí, como el Melate, porque ves que ahora estamos en la Lotería, se fusionó con Pronósticos Deportivos, hoy somos una sola Lotería Nacional y entonces el Melate también la máquina te lo puede emitir y no son números que tú escoges. Por cierto, acabamos de entregar un premio así de Melate de 139 millones de pesos hace unos días a una pareja extraordinaria de Sinaloa. Se sacó el Melate y fue una gran experiencia, una gran emoción. Lo entregamos ante notario público y cuidamos mucho la confidencialidad de estas personas que vienen y recogen su premio. Es una gran experiencia porque te cuentan cómo fue. Es muy bonito hablar con ellos, pensar en lo que van a hacer, las inversiones que van a realizar, el cuidado que tienen que tener también y la responsabilidad de esta cantidad de dinero.

Los sorteos ya no solo se hacen en CDMX; ahora llegan al territorio, como en la Guelaguetza de Oaxaca. Foto: Marisol Argumedo

Los premios multimillonarios que ha entregado la Lotería Nacional

Hay que mantener la confidencialidad. Pero, ¿hay algún caso en específico de un ganador que le haya movido mucho emocionalmente?

— Pues sí, llegó un trabajador de la construcción de Morelos, él se llevó 112 millones, fue el primer gran premio que entregué y pues una gran experiencia para él, un hombre soltero de 41 años, trabajador de la construcción y venía feliz. Pues para mí te cambia la vida. Sí, es pensar ahora con responsabilidad cómo tienes que no perderte también con toda esta cantidad de dinero, pero pues es una nueva oportunidad que te da la vida y la fortuna también.

Usted tiene mucha conexión con el empresariado, ¿esa experiencia ha abonado en su gestión al frente de la Lotería Nacional? Porque tengo entendido que han habido bastantes cambios desde que llegó.

— Mira, es una institución de 255 años de historia, cumplimos años en agosto. Entonces, primero es un privilegio dirigir una institución emblemática, histórica, que ha estado cerca del pueblo de México en diferentes etapas, en las cuatro grandes transformaciones del país. Entonces eso también es una responsabilidad. Por otro lado, el hecho de que tú traigas una formación empresarial te hace hacer las cosas de manera eficiente, pensando en el retorno, es decir, si yo invierto esto, ¿cuál es el retorno que va a tener en beneficio de las ventas, de la propia institución, de las utilidades? Entonces tratas de hacer una revisión de todos los procesos, innovación, el hecho de que salgas, que no estés solamente en el escritorio, tú tienes que salir a buscar nuevas formas de darlo, a conocer. El tema de los jóvenes, muchos jóvenes nunca habían jugado Lotería Nacional y hoy están volteando a vernos, también están acercándose en vías electrónicas, ya también tenemos una página web, que es Alegría Lotería, que ya es algo que tenía la Lotería Nacional desde el sexenio anterior; sin embargo, ahorita ya estamoscerc de lanzar la app. Estamos también viendo el tema del nombre, que sea algo muy sencillo y que se le quede a toda la gente y darlo a conocer. Campañas en redes sociales, que los medios de comunicación también nos ayuden a dar a conocer estos sorteos, pues hace que la gente voltee a ver la Lotería Nacional.

Las innovaciones aterrizan en la Lotenal

Justo en cuestión de innovación estaba viendo que los cachitos tienen códigos QR.

— Sí, se trabajó con la secretaria Citlali, la secretaria de las Mujeres, ella lanzó, como un compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando estaba en campaña, el de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, que es importante darla a conocer en todo el mundo, digo, perdón, en todo México, bueno, también en todo el mundo: es importante que sepan que aquí en México estamos protegiendo y en camino a lograr la igualdad sustantiva, muy importante. Entonces lo que se está haciendo a través de Lotería Nacional es que el cachito tiene aquí un QR y tú puedes descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Eso es muy importante porque hombres y mujeres pueden leerlo en un minuto que tengan. En seis meses nosotros emitimos 120 millones de cachitos. Es la posibilidad de que se difunda en todo el país la Cartilla de Derechos de las Mujeres. Entonces pues también es una forma de comunicar a través de la Lotería Nacional.

Este 22 de julio, a las 20:00 horas, se celebrará en el Palacio de Gobierno de Oaxaca un sorteo especial con motivo de la Guelaguetza. Foto: Marisol Argumedo

Guelaguetza, cultura y la Lotería Nacional

La Lotería Nacional es parte de todo mexicano, no creo que haya una sola persona en este país que no tenga algún tipo de involucramiento con algún cachito. La Guelaguetza también es una cuestión muy cultural y creo que esa es una de las visiones que están teniendo ahorita de difundir la cultura mexicana con los cachitos, ¿no?

— Sí, la cultura mexicana, momentos muy emblemáticos de un estado, como en el caso de Oaxaca, la Guelaguetza, porque es algo que internacionalmente la gente viene a disfrutar y a ver el festival. La Lotería Nacional, si tú estás en Sonora o en Nuevo León, pues a lo mejor no vienes, pero entonces ah mira, la Guelaguetza, Oaxaca y. Y entonces volteas a ver los diferentes estados de la república, los temas culturales y sí, la Lotería Nacional forma parte.

También he visto que a estos cachitos le meten bastante diseño. No tengo duda de que haya gente que incluso los coleccione.

— Sí, es parte importante. Fíjate que ahora que fuimos a celebrar el aniversario del Museo Anahuacalli, el de Diego Rivera y Frida Kahlo, encontramos en el archivo histórico, inclusive un cartel que hizo Diego Rivera de un sorteo del 20 de noviembre. Entonces sí, la Lotería Nacional también fomenta el que los cachitos tengan un diseño. Hoy tenemos a Marisol, que es una ilustradora que aprecio mucho lo que hace, ella hace este tipo de diseño y de ilustración. Por ejemplo, mira qué bonito (muestra el sobre del tapadito). Está súper bonito, es una mezcla entre lo moderno y pensar que la Lotería Nacional es también algo muy tradicional, entonces ella le pone el feeling en la ilustración a todos los cachitos, sí es algo que mucha gente también colecciona.

¿Y usted tiene algún cachito favorito que le haya gustado?

— Pues siempre me ha gustado, antes jugaba más Melate. Me gusta mucho también la Lotería, me gusta convivir con las billeteras y los billeteros, con los vendedores, porque siempre tienen la audacia, siempre te dicen el refrán, siempre te dicen el sorteo y les estoy guardando su número, normalmente guardo uno que me regalaron con mi fecha de nacimiento. Entonces es muy bonita esa tradición, solamente al comprar Lotería estás ayudando al vendedor, lo estás ayudando al comprar, que él te puede traer la fortuna y que además las utilidades de la Lotería Nacional sirven para apoyar a más gente.

Es importante porque también la fuerza de trabajo que genera la Lotería Nacional es enorme.

— Así es.

¿Cuántas personas hay ahorita?

— Mira, ahorita tenemos 8 mil puntos de venta a nivel nacional y 2 mil vendedoras y vendedoras que están por toda la ciudad vendiendo Lotería.

Es impresionante. Además es una tradición porque nació también para dar empleo a muchas personas.

— Eso era importante, es parte de la Lotería Nacional, era fomentar en aquellos años la asistencia. En la Cuarta Transformación creemos más en los derechos que en el asistencialismo; sin embargo, la Lotería Nacional tiene una causa, siempre hay causas por las que hacer sorteos y que estas utilidades ayuden a la gente, pero también para fomentar los empleos, para fomentar el que la gente tenga un ingreso en una forma de vida completamente bonita. Han sacado adelante a sus familias, muchos de los vendedores y vendedores, hoy sus hijos son profesionistas, hoy tienen ya locales bien puestos, así es que son grandes historias de vida las niñas y niños gritones. Ahora tenemos también niñas y niños gritones, que tienen una disciplina desde los 8 años, se pueden inscribir como niñas y niños gritones hasta los 15, y entonces tienen que tener 8.5 de calificación como mínimo. Vienen, son responsables, están aquí siempre poniendo su alegría y el toque.

¿Y ahora que están en territorio, son niños de cada región?

— No, porque son parte de la estructura, entonces viajan con nosotros y van con nosotros a los sorteos.

¿Y qué le dice la presidenta de cómo ha estado llevando a la Lotería Nacional? A final de cuentas son muchos cambios.

— Pues mira, al final la presidenta nos va diciendo a todo el gobierno “por aquí es el rumbo”. Ella habla de innovación, de ser eficientes, de ir al territorio, así es que lo único que hacemos en la Lotería Nacional es seguirla, porque ella está, pero activa tu vela cada conferencia de prensa, ella tiene muy bien el seguimiento de todos los temas, el fin de semana está en el territorio, va con la gente, entonces lo único que estamos haciendo es seguir el ejemplo que ella nos da.

¿Viene algo más para la Lotería Nacional?

— Pues sí, vamos a tener unos sorteos muy importantes, los que vienen de fin de año, así es que los daremos a conocer pronto.

¿Desea agregar algo?

— Pues que jueguen, porque el eslogan de la lotería es que si juegas gana México. Gracias, muchas gracias.