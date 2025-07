Homologación de la Ley de Movilidad CDMX debe contemplar reducción de límites de velocidad

Aunque tengamos la mejor ley si no aplicamos las disposiciones existentes, no solucionará los problemas de las y los ciudadanos en materia de movilidad, dijo el coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres en el Foro Movilidad y Justicia Cívica, como parte de los encuentros ciudadanos en la materia realizado en la alcaldía Benito Juárez.

La cita, impulsada por la Comisión de Movilidad del Congreso de la CDMX, tuvo como objetivo escuchar a las y los vecinos de las distintas colonias de la demarcación juarense, pero también de Iztacalco y otras que llegaron a la cita, para sostener un diálogo con legisladores, activistas, funcionarios y especialistas.

Ciclovías, mejoramiento de banquetas, puentes peatonales, ordenamiento de transporte concesionado, acercamiento vecinal con las autoridades y acompañamiento, así como dudas sobre la construcción del segundo piso elevado sobre calzada de Tlalpan, fueron las principales demandas y opiniones vertidas.

Durante su participación, el diputado de MC destacó que la homologación de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México es necesaria para comenzar a cimentar los principios de una mejor seguridad y movilidad para todos los sectores, pero sin la aplicación de la ley, no servirá de nada.

“Nosotros hemos impulsado desde hace cuatro años esta necesidad, pero aún teniendo la mejor ley si no garantizamos su operación eficiente o aplicación, no funcionará y los problemas seguirán siendo los mismos. Muchas de las quejas y observaciones aquí mencionadas existen en nuestra ley, como los franeleros o estacionar autos en la banqueta; sin embargo no son aplicables las sanciones”.

— Royfid Torres