¡Moda imparable! 8 de cada 10 expositores de Intermoda venden, pese a amenazas de Trump

La industria de la moda no se detiene ni con las amenazas externas como la imposición de aranceles de 30% contra México, que anunció –recientemente– el presidente de EE. UU, Donald Trump.

Y, una prueba de ello, es el saldo positivo en comercialización que alcanzó Intermoda 2025, donde se reunieron más de 25 mil proveedores, fabricantes, dueños de negocios, emprendedores y visitantes en general de la industria textil, señaló el presidente de la expo, Jorge Castellanos.

En una entrevista previa al cierre del evento, que se realizó en Guadalajara, Jalisco, el empresario informó a Publimetro que 80% de los expositores “cerró ventas” durante la presente edición de la feria, considerada la más importante de la industria del vestido y la moda del país.

“Ochenta por ciento es un porcentaje alto… Aquí mismo –en la expo– se realizó el pedido, se concretó la venta y algunos cerrarán contratos en días posteriores. Para nosotros, el dato importante es la cantidad de negocios que se generan”, dijo.

Intermoda vence a Trump

Jorge Castellanos destacó que, dichos resultados, muestran que “Intermoda venció la incertidumbre” y hasta miedo que generan los aranceles y las políticas comerciales de EE. UU, entre los compradores, fabricantes y expositores de la moda, vestido y calzado que participaron en el evento.

“Debo confesar que, hasta la semana pasada, tenía ese temor –de afectaciones en las ventas– por la incertidumbre con nuestros vecinos del Norte. Decía yo: ¿cuál va a ser el ánimo dentro de Intermoda?, ¿con qué actitud viene el comprador? y ¿qué perspectivas tiene?

“Sí, siempre tenemos ese ese temor, porque si no viene el comprador no le va bien al expositor y si no le va bien al expositor no le va bien Intermoda, pero sí respondieron… hay interés de vender y hacer negocios en el sector a pesar de esta incertidumbre que se está viviendo”, subrayó Jorge Castellanos.

Mujeres, motor de la moda

El presidente de la expo también destacó la participación y la contribución de las mujeres al desarrollo de los negocios, emprendimientos y ventas que se concretaron durante el evento y, en general, para el desarrollo de la industria textil.

Resaltó que las mujeres son las reinas indiscutibles de la moda y reveló que el “pabellón de dama” es y sigue siendo el más grande y exitoso: concentra 60% de los expositores de Intermoda y es donde se concretan más ventas.

“¿La razón?... es muy sencilla: ellas son las grandes consumidoras del mundo de la moda, compran hasta 10 veces más que los hombres. “Pero no solo son compradoras”, ellas están tomando el control del sector.

Castellanos comentó que, hace 20 años, 90% de los expositores eran hombres, en 2025 la mitad son mujeres emprendedoras que lideran marcas, fábricas y pequeños negocios de moda.

Incluso, apuntó en los pabellones para nuevos talentos, la mayoría son emprendedoras que, con creatividad, han levantado empresas desde cero; por ello, las mujeres son un motor principal de la industria, concluyó el empresario.