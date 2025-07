Oaxaca: Detienen a presuntos responsables del linchamiento del payaso “Soldadin”

Este jueves, autoridades de Oaxaca detuvieron a tres hombres señalados como los principales instigadores y agresores del payaso “Soldadin”, asesinado en marzo tras un linchamiento en la colonia El Esfuerzo de Tuxtepec.

Los detenidos fueron identificados como Daniel “N”, de 35 años; Bartolo “N”, de 37; y Daniel “N”, de 32. Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en coordinación con la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Cuenca del Papaloapan.

De acuerdo con las indagatorias, los tres hombres incitaron a los vecinos a agredir a la víctima, y también participaron activamente en la golpiza que provocó su muerte. La víctima, Cayetano San Juan, conocido artísticamente como “Soldadin”, era un payaso que se presentaba en fiestas infantiles junto a sus hijos.

Los hechos ocurrieron el 24 de marzo, cuando “Soldadin”, presuntamente en estado de ebriedad, fue acusado por los ahora detenidos de haber acosado a una menor. Dicha acusación no fue comprobada, pero fue suficiente para detonar una reacción violenta por parte de los vecinos.

La golpiza lo dejó inconsciente

Cayetano estuvo agonizando cerca de 10 horas, hasta que fue rescatado por elementos de la AEI. Su hermana y una vecina, apoyadas por la Vicefiscalía, lo trasladaron al hospital regional de Tuxtepec, donde fue dado de alta poco después, aún en estado crítico.

“Estaba agonizando, prácticamente no lo atendieron, él murió por no recibir atención médica (…) era un ser muy noble con su mamá, con sus hermanos, no era una persona así como dicen”, declaró Gloria González, vecina de la víctima a Milenio. “Él hacía su show de payasito con su hijo e hija, no era justo y quiero limpiar su nombre, porque él no cometió el error que dicen”, agregó.

Exigen justicia para ‘Soldadin’

El caso causó fuerte impacto en redes sociales y medios nacionales. Grupos artísticos y familiares exigieron justicia y el esclarecimiento del crimen.

Tras una investigación exhaustiva, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca logró ubicar y detener a los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de un juez de control. Los tres enfrentarán cargos por su probable participación en el homicidio de Cayetano San Juan.