Sheinbaum responde a la presunta muerte del secretario prófugo de Adán Augusto

Durante La Mañanera del Pueblo de este viernes 18 de julio de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la presunta muerte de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y señalado por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

La mandataria mostró sorpresa ante el tema y lo confundió inicialmente con otro caso:

—“¿En Tamaulipas dices?, ¿es el caso Tamaulipas?”, preguntó Sheinbaum.

—“No, de Tabasco, el secretario de seguridad de Tabasco”, corrigió la reportera.

—“Ah, de Tabasco”, replicó la presidenta.

La periodista insistió: “Sí, el secretario de seguridad de Tabasco que se rumorea que murió”, a lo que Sheinbaum respondió:

—“¿Ayer? No se tocó en el gabinete. Es que, perdón… hubo un fallecimiento de un activista en Tamaulipas que lo estamos trabajando, analizando con las familias, pero no hay información sobre eso. Pregunta al gabinete, con Omar García Harfuch, a ver si nos da más datos, pero no está confirmado”, aclaró.

Ficha roja contra exsecretario de Adán Augusto

Los rumores sobre la supuesta muerte de Bermúdez circularon en redes sociales desde hace semanas, señalando que habría fallecido por un infarto en Panamá mientras se encontraba prófugo. Sin embargo, ninguna autoridad federal o internacional ha confirmado su deceso.

De hecho, el pasado 16 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmó que Bermúdez salió de México el 26 de enero de 2025 y que existe una orden de aprehensión en su contra por presuntos vínculos con la organización criminal conocida como La Barredora, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el sureste del país. También se dio a conocer que hay una ficha roja emitida por Interpol para su localización y captura en el extranjero.

Vínculo con Adán Augusto y crisis política en Morena

Hernán Bermúdez fue designado como secretario de Seguridad Pública de Tabasco en diciembre de 2019 por Adán Augusto López Hernández, entonces gobernador del estado. Permaneció en el cargo hasta enero de 2024, y fue señalado por múltiples organizaciones civiles de encubrir prácticas de represión y corrupción durante su gestión.

El caso ha generado incomodidad al interior de Morena, donde ya se inició un proceso para expulsarlo del partido. Aunque Adán Augusto no ha sido investigado formalmente, sus opositores han utilizado el caso para cuestionar su papel en el nombramiento de Bermúdez y su cercanía con figuras ahora vinculadas al crimen organizado.

Por ahora, la presunta muerte de Bermúdez sigue sin confirmarse oficialmente, y la presidenta Sheinbaum ha dejado en claro que el gabinete de seguridad aún no ha discutido el tema, aunque invitó a los medios a consultar a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, para obtener más información.