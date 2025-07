Ucrania: ¿nuevo gobierno, nuevo rumbo?

Denys Shmyhal fue primer ministro ucraniano durante cinco años; ahora lo reemplaza Yulia Sviridenko. Pero ese no es el único cambio en el gabinete de Kiev. ¿Cuáles son los objetivos del nuevo gobierno?En medio de la guerra, hubo cambios en gran parte del equipo gubernamental de Ucrania. El 17 de julio, el Parlamento en Kiev aprobó al nuevo Gabinete, liderado ahora por Yulia Sviridenko, que anteriormente se desempeñó como viceprimera ministra y ministra de Economía. El ex primer ministro Denys Shmyhal asumirá el cargo de ministro de Defensa en el nuevo gobierno.

El jueves (17.07.2025), el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, llegó en persona al Parlamento para presentar a la nueva jefa de Gobierno. "Ucrania debe ser más fuerte. Cambiamos la administración en el área de Defensa y producción de armamento. De ese modo queremos aumentar significativamente en seis meses la cantidad de armas ucranianas que están a disposición de nuestros soldados. En este momento, el 40 por ciento de todas las armas usadas por nosotros son de producción ucraniana. En seis meses deberán ser, como mínimo, un 50 por ciento”, dijo Zelenski en el Parlamento, antes de la votación sobre el nuevo gobierno.

De funcionaria a jefa de Gobierno

Tras su nombramiento, Yulia Sviridenko declaró que, bajo su liderazgo, el objetivo del gobierno será garantizar la autosuficiencia de Ucrania en los ámbitos militar, económico y social. "La guerra no justifica demoras. Debemos actuar con rapidez y decisión. Nuestras prioridades serán dotar al Ejército con equipo de alta calidad, aumentar nuestra propia producción de armas y mejorar las capacidades tecnológicas del Ejército", escribió en Facebook.

Sviridenko nació en 1985 en Chernígov, en el noreste de Ucrania, y proviene de una familia de funcionarios. Primero trabajó como relatora en la administración estatal regional de su ciudad natal. Más tarde dirigió el departamento de Economía, y luego, de manera interina, toda esa dependencia. En 2019, ascendió al cargo de viceministra de Comercio y Agricultura en el entonces gobierno de Oleksii Honcharuk. En diciembre de 2020, asumió el cargo de jefa adjunta de la Oficina Presidencial y en noviembre de 2021 fue nombrada ministra de Economía y viceprimera ministra de Ucrania. En este cargo, firmó un acuerdo de cooperación en el sector de las materias primas con Estados Unidos, en mayo de 2025.

¿Cómo evalúan los observadores la reestructuración del gobierno?

Para implementar las tareas establecidas por el presidente, fueron reemplazados varios ministros y se fusionaron algunos ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de Industria Estratégica de Ucrania se fusionó con el Ministerio de Defensa. Además, la fusión de varias agencias creará el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura ampliado, que estará dirigido por Oleksii Sobolev, ex viceministro de Yulia Sviridenko.

"No ha habido cambios de personal que sean para peor", afirma el banquero de inversión Serhiy Fursa. Señala que la nueva primera ministra, Yulia Sviridenko, cuenta con una trayectoria exitosa en el sector económico y ya había formado un excelente equipo como ministra de Economía.

Esto quedó claro durante las negociaciones con los estadounidenses hacia el acuerdo sobre materias primas. Lo que Trump presentó inicialmente y lo que finalmente se firmó son como el día y la noche. Este es el mérito del equipo negociador. Sobolev y [el exrepresentante comercial ucraniano Taras] Kachka fueron ascendidos y ahora son ministros, escribe Fursa en su página de Facebook.

Los observadores no descartan la posibilidad de que Oleksii Sobolev se convierta en el mejor ministro de Economía de la historia moderna de Ucrania. Fursa destaca en particular la "labor productiva" previa de Sobolev en la privatización de pequeñas empresas y el establecimiento de un sistema digital para la transparencia de las ventas públicas y las subastas en línea.

Una "reconfiguración” gubernamental con personal experimentado

Volodimir Fesenko, politólogo y director del Centro Penta de Investigación Política Aplicada, describe los cambios de personal en el Gobierno ucraniano como una "reconfiguración". Afirma que el objetivo es optimizar la labor del gobierno y asegurar la supervivencia del país ante la continua guerra de agresión rusa.

Según Fesenko, los cambios son principalmente tácticos: cuatro personas han cambiado de cargo y se han ampliado varios ministerios. Esto no aporta un nuevo valor añadido; simplemente pretende garantizar la estabilidad económica y social. "Este gobierno está formado por funcionarios experimentados y exdiputados que han sido ascendidos. No hay que esperar milagros de ellos dada la situación actual. Pero estas personas saben qué hacer en las condiciones actuales. No tienen que aprender a adaptarse a ellas", dijo Fesenko a DW.

A su juicio, la actual reorganización del gobierno también se debe a la escasez de personal. Hay pocas personas dispuestas a trabajar en el gobierno, y es demasiado arriesgado confiar en personal sin experiencia en tiempos de guerra. Fesenko recuerda que Zelenski ya experimentó con "caras nuevas" en 2019, lo cual no tuvo éxito. Ahora el presidente confía en personas con experiencia.

