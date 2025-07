Petro afirma que las críticas de Estados Unidos a Colombia en la ONU están "fuera de lugar"

La misión de Estados Unidos ante la ONU lamentó que "en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples".El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó este sábado (19.07.2025) las críticas de la representación de Estados Unidos ante la ONU a su país sobre la gestión del gobierno en las negociaciones de paz que adelanta con varios grupos armados ilegales.

"Acerca de las críticas de la representante de EE. UU. a nuestra política de paz, está simplemente 'fuera de lugar'. Nuestra política interna no está en discusión del Consejo de Seguridad (de la ONU)", expresó el mandatario en la red social X.

La consejera política adjunta de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Ting Wu, lamentó que "en lugar de reducir la violencia, el gobierno colombiano se precipite para negociar de forma desorganizada con grupos múltiples, lo que ha generado incentivos para que estos redoblen sus ataques ".

Estas declaraciones, que se produjeron durante la sesión en el Consejo de Seguridad de la ONU donde la Misión de Verificación presentó su informe trimestral de seguimiento al acuerdo de paz de 2016, no fueron las únicas contra el ejecutivo liderado por Petro, aunque en ningún momento fue mencionado directamente.

Sin embargo, Petro precisó ante la ONU que su gobierno sólo tiene que informar lo relacionado con el acuerdo firmado con las antiguas FARC y no con las negociaciones que lleva a cabo en la actualidad con varios grupos armados, como parte de la política denominada "paz total".

"A eso nos obligamos a informar al Consejo de Seguridad y aceptamos sus sugerencias. Pero EE. UU. no nos ha ayudado en el acuerdo de paz con las FARC. Hemos ayudado a EE. UU. a que no entre cocaína a su territorio: llevamos 2.333 toneladas de cocaína incautadas en mi gobierno hasta la fecha. De EE.UU. no recibimos ayuda para ello", aseguró el mandatario.

rr efe/caracol)