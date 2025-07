Video filtrado confirma presencia de Trump como juez en concurso con menores de edad

En 2020, The Guardian reveló testimonios y grabaciones inéditas que exponen abusos sistemáticos en el concurso “Look of the Year”, organizado por Elite Model Management en los años noventa.

El evento, dirigido por John Casablancas, reunía a adolescentes de entre 14 y 19 años, en entornos controlados por hombres poderosos. Y ahora, un video filtrado en redes sociales confirma las investigaciones de The Guardian.

Trump en concursos de modelaje

Según el diario británico, Donald Trump fue patrocinador, juez y anfitrión del certamen en 1991 y 1992, donde modelos denunciaron presiones para desfilar o bailar en fiestas privadas. Algunas dijeron que negarse implicaba quedar fuera del concurso. Los abusos incluían acoso, explotación y hasta agresiones sexuales.

En el video difundido en redes sociales se observa al presidente actual sentado entre los jueces, mientras las menores de edad con bikini avanzan frente a ellos, con fotografías de las modelos entre los documentos en la mesa. Varias chicas esperan su turno sentada en los pasillos y algunas recogen su cabello cuando les toca pasar con los jueces.

“Trump estuvo estrechamente involucrado en el concurso de Casablancas. En 1991, fue uno de los patrocinadores principales al inaugurar el Plaza, su lujoso hotel estilo castillo con vistas a Central Park, transformándolo en la sede principal y alojando a las jóvenes modelos”, registra la nota de The Guardian.

Recientemente, Donald Trump demandó al magnate Rupert Murdoch y al diario The Wall Street Journal por supuesta “difamación y calumnia”, tras la publicación de un artículo que lo vincula con Jeffrey Epstein. El texto describe una carta de cumpleaños supuestamente enviada por Trump al financiero, con un dibujo de una mujer desnuda.

La nota se publicó pocos días después del cierre oficial del caso Epstein. Además, un congresista denunció que el FBI habría sido presionado para identificar documentos relacionados con Trump entre los más de 100 mil archivos del caso.