Andrés Alejandro, el monaguillo de 14 años devorado por cocodrilos en Michoacán

Lo que prometía ser un viaje familiar inolvidable terminó en tragedia. Andrés Alejandro Santana Hernández, un adolescente de 14 años y monaguillo de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Cortázar, Guanajuato, fue devorado por cocodrilos tras caer a un estero en la costa de Michoacán. El caso ha estremecido a todo el país.

El accidente ocurrió el viernes 18 de julio en la comunidad de Barra de Santa Ana, perteneciente al municipio de Lázaro Cárdenas, donde Andrés vacacionaba con sus padres y otros familiares. Según testimonios recopilados por medios locales y por el reportero Alejandro Godina de Telemundo, el menor se encontraba observando cocodrilos cuando cayó al agua y fue arrastrado de inmediato por uno de los reptiles.

“Yo no me regreso hasta que no me traiga a mi niño”, dijo entre lágrimas la madre de Andrés durante las labores de búsqueda.

El monaguillo querido por todos

Andrés no era cualquier adolescente. Era muy conocido y querido en su comunidad. Participaba activamente como monaguillo en su parroquia local, ayudaba en misas, y también formaba parte de la banda de guerra de los bomberos voluntarios de Cortázar. Su muerte ha provocado una fuerte movilización de apoyo a la familia, tanto en redes sociales como en la propia iglesia, donde ya se prepara una celebración eucarística por su eterno descanso.

[ Te interesa leer: Detienen a ‘La Abuela’, líder de proxenetas que vendían a su nieta de 13 años Opens in new window ]

“Era un niño que se entregaba con mucho amor a su comunidad”, expresó uno de los sacerdotes locales durante una entrevista televisiva.

La tragedia en el estero

La familia había hecho una parada cerca del estero conocido como “El Caimán”, una zona de manglares donde habitan cocodrilos. Andrés se acercó a observarlos desde un puente peatonal o una orilla, según versiones aún por confirmar. Ahí fue donde cayó accidentalmente al agua, y en cuestión de segundos fue atrapado por uno de los animales.

Las labores de rescate comenzaron de inmediato, pero se complicaron debido a las condiciones del manglar. En la operación participaron Protección Civil, elementos de la Marina, policías estatales y pobladores locales. Sin embargo, tras tres días sin resultados, las autoridades suspendieron la búsqueda ante la posibilidad de que el cuerpo haya sido completamente devorado.

[ Te interesa leer: ¡Milagro en Veracruz! Hallan cuerpo de joven desaparecido con una vela sobre el aguaOpens in new window ]

¿Zona peligrosa sin advertencias?

Una de las declaraciones más inquietantes fue la del gobernador de Michoacán, quien reconoció que este no es el primer caso que ocurre en ese mismo estero. Aunque no precisó cuántas víctimas previas han caído en circunstancias similares, sus palabras levantaron una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios exigieron que se coloquen barreras, señalamientos y vigilancia en zonas turísticas con fauna peligrosa.

Por ahora, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una carpeta de investigación para determinar si hubo negligencia por parte de autoridades locales, ya sea por falta de señalización o por el mal estado del puente y los accesos.

Una comunidad en luto

En Cortázar, Guanajuato, el dolor es colectivo. Las misas se han ofrecido por el descanso de Andrés Alejandro. Decenas de vecinos han acompañado a la familia, mientras que en redes sociales circulan fotos del joven con sotana, sonriendo en la parroquia que ahora lo llora.

“Era luz para esta iglesia. Nos cuesta mucho aceptar que se fue así”, dijo una feligresa durante una ceremonia.