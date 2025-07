Keylor Navas sale de Argentina en medio de polémica y va a Pumas de México

El arquero costarricense, exfutbolista del Real Madrid y el París Saint-Germain, llega al fútbol mexicano a partir de una compensación económica para salir del club argentino Newell’s Old Boys.El arquero costarricense Keylor Navas dejó el club argentino Newell's Old Boys después de apenas seis meses en el fútbol argentino, en medio de una polémica, y se sumará en breve al mexicano Pumas, según lo anunció la entidad rosarina este lunes (22.07.2025).

Newell's anunció en sus redes sociales que "Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México". Añadió que "por el traspaso de Navas recibirá "una compensación económica por valor de US$ 1.900.000, más US$ 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los 2.000.000 de dólares" por el portero.

Entretanto, el club argentino dio a entender que no estuvo de acuerdo con la manera de manejarse que tuvo el portero de la selección de Costa Rica.

Navas llegó en enero de este año a Newell's luego de varios meses de inactividad, y pronto se convirtió en titular indiscutible en el club rosarino, que fue de menor a mayor en su campaña, aunque no logró llegar a las instancias decisivas del torneo Apertura local.

En el reciente receso, Pumas le acercó una propuesta a Navas para emigrar a México, y el arquero buscó salir del club argentino, y en este contexto, quedó al margen del equipo de primera a última hora, por lo que el entrenador Cristian Fabbiani debió designar a un jugador de campo como arquero suplente.

Tras la derrota como local ante Banfield (1-2), Fabbiani desistió de hablar sobre Navas.

Dueño de un fantástico palmarés, Navas obtuvo doce títulos con Real Madrid en 2017, y otros diez con la camiseta de París Saint-Germain, además de haber sido compañero de Cristiano Ronaldo en Real Madrid y de Lionel Messi en el PSG.

Además, con la selección de Costa Rica, Navas disputó 120 encuentros, con 134 goles recibidos, y tuvo tres participaciones mundialistas, en Brasil 2014 -donde alcanzó los cuartos de final-, Rusia 2018 y Catar 2022.

ee (afp, ESPN)