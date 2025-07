“Gringuito” defiende a México y critica políticas de Trump en video viral

Un niño estadounidense se ha vuelto viral en redes sociales luego de publicar un video donde defiende abiertamente a México y critica las políticas del presidente Donald Trump, así como la actitud de su país hacia su vecino del sur.

Tristan Ryan Perkins, originario de Texas, utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje en el que expone la hipocresía con la que, según él, Estados Unidos trata a México, a pesar del apoyo que ha recibido por parte de éste último en momentos críticos, como las inundaciones en Texas y los incendios forestales en California.

“Es increíble cuánto nos ayuda México considerando cuánto los perjudicamos. Porque Trump amenazó en múltiples ocasiones con invadir México. Trump dijo que construiría un muro de 60 millones de dólares en la frontera para que los inmigrantes no pudieran entrar al país. Y luego dijo que haría que México lo pagara. Aunque fue idea suya. Trump también impuso aranceles innecesarios a México”, afirmó el joven.

Reconocimiento a la presidenta Sheinbaum

En la descripción del video, Tristan también hizo referencia al liderazgo en México y comparó negativamente al presidente Trump con la actual mandataria mexicana. “Debería aprender de la presidenta Sheinbaum para manejar el país”, escribió.

El video, que ha sido compartido miles de veces en distintas plataformas, continúa ganando atención por el tono crítico, pero bien argumentado, de un menor que se describe como patriota, pero consciente.

“Robamos un montón de tierra. No digas conquistada, la robamos”

En uno de los fragmentos más compartidos del video, Tristan también hizo un repaso histórico de la relación entre ambos países: “Sin mencionar que en el siglo XIX les robamos un montón de tierra. No digas conquistada, la robamos. Y no digas que no amo a mi país. Amo a mi país lo suficiente como para exigirles cuentas por sus propias acciones.”

Además, enfatizó que en situaciones de emergencia, México ha respondido con solidaridad: “¿Quién estuvo allí primero durante las inundaciones de Texas? Ni Christine Nom, ni Trump, ni FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), sino México. ¿Quién estuvo allí durante los incendios de California a principios de este año salvando vidas? México. Así que no toleraré la calumnia de México.”

El mensaje ha desatado una ola de comentarios positivos en México y en sectores progresistas de Estados Unidos, que reconocen el valor del joven para hablar sobre un tema tan sensible con firmeza y claridad.