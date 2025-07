“No se pueden subastar esculturas del Che Guevara y Fidel Castro”, Brugada pide reubicación de estatuas

La jefa de Gobierno Clara Brugada afirmó que en el retiro de las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro –pertenecientes al monumento ‘Encuentro’– ubicado en la colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, se violó el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Alcaldías, en su Fracción XVIII, el cual establece que los espacios públicos no podrán enajenarse ni concesionarse.

La mandataria capitalina aseguró que además de lo establecido en la Ley de Alcaldías, se cometió una falta a la norma del Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad de México, órgano de coordinación, asesoría, apoyo técnico, opinión y consulta en materia de monumentos históricos o artísticos a incorporar, reubicar o remover de manera permanente en los inmuebles de la ciudad.

“El Artículo 20 de la Ley de Alcaldías, en su Fracción número XVIII, dice así: una de las finalidades de las alcaldías es garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna”, comentó.

“Por lo tanto, no se pueden subastar estas esculturas; es un bien público que no es patrimonio de una persona, sino del gobierno y, por lo tanto, de la Ciudad de México. El Gobierno de la Ciudad publicó, de manera inmediata, que se estaba faltando a la norma del Comité de Monumentos en la capital; para que se quitaran una escultura artística tenía que pedirse permiso a este comité; y no se hizo”.

— Clara Brugada