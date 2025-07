¿Sitio de muerte? CDMX registra otro fallecimiento en cadena de 1,700 gimnasios

El periodista Carlos Jiménez informó, a través de sus redes sociales, el fallecimiento de una persona dentro de una de las sucursales de Smart Fit, ubicada en la colonia Roma de la Ciudad de México. Según los primeros reportes, el personal del establecimiento no supo atender la situación.

Una muerte más en Smart Fit

Hasta el momento, se conoce que la persona fallecida se llamaba José Chávez, quien empezó a sentir malestares dentro de las instalaciones. Momentos después vomitó y se desvaneció, perdiendo la vida. A pesar de la llegada de una ambulancia y del traslado a un hospital cercano, perdió la vida.

"José Chávez se sintió mal, vomitó, se desvaneció. El personal Smart Fit no supo ayudar. Alguien pidió una ambulancia. Intentaron llevarlo al hospital… pero llegó muerto. Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indaga", especificó el periodista.

Cabe destacar que no es un caso aislado, sino que últimamente se ha registrado una serie de fallecimientos dentro de las sucursales de Smart Fit, lo que ha ocasionado una discusión en redes sociales en torno a las muertes dentro de gimnasios y la preocupación por la salud física.

"¿Por qué se muere diario gente en un Smart Fit y no en otros gyms? (...) No se mueren porque les cayó una máquina encima o algo parecido. Todos se mueren por paros cardíacos y así. ¿Por qué esos paros solo les dan en Smart Fit y no en otros gyms?“, cuestiona una de las usuarias en X.