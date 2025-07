La economía de Alemania y el servicio militar obligatorio

El retorno del servicio militar obligatorio en Alemania genera división, pero cuenta con apoyo mayoritario. Ahora, representantes económicos advierten sobre posibles daños a la economía nacional.La economía alemana no estaría en condiciones de superar que, con la reintroducción del servicio militar obligatorio, los jóvenes fueran primero al Ejército antes de incorporarse al mercado laboral. En términos similares expresó esta idea Steffen Kampeter, de la Confederación de Asociaciones de Empleadores Alemanes (BDA), al diario Financial Times la semana pasada.

Desde hace 14 años, Alemania no tiene servicio militar obligatorio. En rigor, no fue abolido, sino suspendido. Solo podría restablecerse en caso de defensa nacional o de tensión, situaciones que no se han producido hasta ahora.

Desde entonces, los jóvenes ya no deben someterse al examen médico para evaluar la aptitud física para el servicio militar. Esta se realizaba en oficinas de reclutamiento, que ya no existen.

Europa debe poder defenderse

Sin embargo, el ministro de Defensa, Boris Pistorius, considera que la situación de seguridad en Europa ha cambiado: "Según todos los expertos militares internacionales, hay que partir de la base de que Rusia estará en condiciones, a partir de 2029, de atacar militarmente a un Estado miembro de la OTAN o a un país vecino", declaró el pasado verano, publicó el diario alemán Frankfurter Rundschau.

En este contexto, Pistorius ha presentado un paquete de medidas para fortalecer la defensa de Alemania, que incluye también el regreso del servicio militar. Estas medidas buscan un equilibrio entre el servicio voluntario, actualmente vigente en las Fuerzas Armadas, y la posibilidad de que el Estado obligue a los jóvenes a realizarlo.

Plantilla insuficiente

Actualmente, alrededor de 180.000 personas sirven en la Bundeswehr. A corto plazo, se prevé un aumento de más del 10 por ciento en el número de efectivos, hasta 203.000 dentro de dos años. Según el Financial Times, para cumplir con sus compromisos con la OTAN, la Bundeswehr necesitará unos 80.000 soldados más en los próximos diez años.

Como primer paso, Pistorius propone implantar un modelo de "servicio militar voluntario obligatorio”, mediante el cual se reclutaría a unos 5000 jóvenes de 18 años por año. No obstante, si hubiera más plazas que solicitudes voluntarias, también podría considerarse el restablecimiento de un servicio obligatorio, admitió el ministro en entrevista con el medio Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Apoyos y dudas

Pistorius cuenta con apoyo desde las más altas esferas: "Soy partidario del servicio militar obligatorio", afirmó el presidente de Alemania,Frank-Walter Steinmeier, en una reciente entrevista con la cadena ZDF. Justificó su postura por la tensa situación de seguridad en Europa, la guerra de Rusia en Ucrania y la postura de la administración Trump sobre las relaciones transatlánticas.

Incluso el representante de la BDA, Steffen Kampeter, reconoce la gravedad del contexto actual: "La situación de seguridad es dramática", lo cita Financial Times. Y eso implica que "sí, necesitamos más soldados activos y debemos fortalecer el sistema de reservistas”. Sin embargo, advierte: "Solo una economía fuerte puede hacerlo posible”.

El número y el alcance son claves

Para valorar si las —aún discretas— objeciones de Kampeter están justificadas, DW consultó al Instituto de la Economía Alemana (IW) en Colonia. El economista Holger Schäfer resume sus dudas: "El impacto del servicio militar obligatorio en el mercado laboral depende de cuántos reclutas se incorporen y cuánto tiempo dure el servicio. Reclutar a 20 000 jóvenes tendría un efecto limitado, pero convocar a toda una generación sí podría notarse".

No obstante, Schäfer evita pronunciarse sobre si el servicio militar es útil o necesario: "Obviamente, en esta cuestión predominan factores de política de seguridad que yo no puedo evaluar".

¿Obligatorio o voluntario?

Un estudio del Instituto Ifo de Múnich, publicado el año pasado, concluye que sería mejor invertir en un servicio militar voluntario que reintroducirlo de forma obligatoria.

Encargado por el Ministerio de Finanzas, el estudio advierte de que un modelo obligatorio sería costoso y tendría efectos negativos para los ciudadanos, al retrasar su ingreso al estudio o al trabajo, informa el Financial Times.

Carlo Masala, profesor de Política Internacional en la Universidad de la Bundeswehr en Múnich, llama a la mesura. Considera que las preocupaciones por las consecuencias económicas de reinstaurar alguna forma de servicio militar son "exageradas”. Incluso en un modelo obligatorio, no espera que se reclute a más de 25.000 jóvenes por año.

Eso sería muy inferior a los más de 200.000 reclutas de Alemania Occidental en el punto álgido de la Guerra Fría. Según Masala, la economía alemana ha entendido "que debe implicarse de alguna forma positiva en el ámbito de la defensa. Al final, tendrán que aceptarlo”.

