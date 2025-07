Ozzy Osbourne: ha muerto el Príncipe de las Tinieblas

El músico británico saltó a la fama mundial en la década de 1970 con la banda Black Sabbath. Fue también estrella de telerrealidad con "The Osbournes". Ahora, el "Padrino del Heavy Metal" ha muerto a los 76 años.John Michael "Ozzy" Osbourne nació el 3 de diciembre de 1948 en Birmingham, en las West Midlands británicas. El futuro "Padrino del heavy metal" creció en un entorno musical único: entre las innumerables "bandas de Birmingham" se encontraban titanes del hard rock como Led Zeppelin.

Cuando Osbourne dejó la escuela a los 15 años, comenzó varias formaciones, pero nunca las terminó. Intentó ser fontanero y herrero. Trabajó en un matadero y en una morgue. En algún momento, Ozzy, apodado así por sus compañeros de clase, terminó en prisión durante seis semanas por robo.

En 1968, Osbourne, quien se había dado a conocer como cantante en varias bandas locales de blues, formó un grupo llamado Polka Tulk Blues con el bajista Geezer Butler, el guitarrista Tony Iommi y el baterista Bill Ward. Poco después, cambiaron su nombre a Earth y finalmente se convirtieron en Black Sabbath.

Salto a la fama con "Sabbath Bloody Sabbath"

Al igual que Los Beatles, que tuvieron una gran influencia en Osbourne desde el principio, los miembros de Black Sabbath ofrecieron una serie de conciertos de tres horas en el Star Club de Hamburgo, en los que continuaron perfeccionando su nuevo sonido de heavy rock.

Tras conseguir un contrato discográfico, Black Sabbath presentó en 1970, en dos grabaciones, sus primeros riffs de heavy metal y sus letras oscuras, interpretadas por su excéntrico vocalista de pelo largo: el álbum debut "Black Sabbath" y el legendario disco "Paranoid".

Ambos álbumes vendieron más de un millón de copias cada uno. En 1973, con el lanzamiento de "Sabbath Bloody Sabbath", la banda alcanzó la fama mundial, y Osbourne, en particular, se convirtió en una superestrella.

Adicción a las drogas y al alcohol

La banda estaba de gira casi constantemente, y Osbourne se volvió adicto a las drogas y al alcohol. Él mismo recordó en alguna ocasión cómo terminaba sus actuaciones con una botella de licor fuerte y un puñado de pastillas para dormir.

El resto de la banda también consumía drogas. A finales de los 70, cuando Osbourne solía estar demasiado borracho como para ensayar, y mucho menos en forma para componer nuevas canciones, la producción de la banda disminuyó notablemente.

En 1979, sus compañeros de Black Sabbath despidieron a Osbourne por su falta de fiabilidad y su excesivo consumo de drogas. Pero, a diferencia de otras leyendas del rock inglés como John Bonham, el baterista de Led Zeppelin que murió por abuso de alcohol en 1980 a los 32 años, Osbourne estaba decidido a superar su adicción.

"El día que me despidieron de Sabbath fue el peor día de mi vida", dijo en una entrevista en la década de 1980. "Pero mirando hacia atrás, probablemente fue lo mejor que me ha pasado en la vida".

La legendaria mordedura de murciélago

Osbourne logró efectivamente dejar atrás su adicción a las drogas. Se recuperó y volvió a los escenarios. En su exitosa carrera como solista, produjo doce álbumes. Hasta su muerte, había vendido más de 40 millones de discos.

El primer álbum en solitario de Osbourne, "Blizzard of Ozz", que incluía el sencillo "Crazy Train", que en 1981 se posicionó entre los diez primeros en Estados Unidos, recibió cinco Discos de Platino.

Un año después, el cantante, profusamente tatuado y con un estilo irónico que oscilaba entre el glam y el gótico, alcanzó también otro tipo de notoriedad: durante una gira por Estados Unidos, le arrancó la cabeza de un murciélago vivo de un mordisco en el escenario.

Osbourne afirmó haberlo confundido con un animal de juguete. Pero ¿qué tan creíble es alguien que, apenas un año antes, supuestamente cortó las cabezas de dos palomas en presencia de un gerente de relaciones públicas de CBS Records?

De la oscuridad al brillo de la telerrealidad

En 1997, Osbourne se reincorporó a la banda que le dio su imagen demoníaca. Ese mismo año, Black Sabbath tocó en el Ozzfest, un festival de metal que Osbourne había fundado el año anterior con su esposa y mánager, Sharon. Permaneció fiel a Black Sabbath hasta que grabaron su último álbum de estudio, "13", en 2013. Cuatro años después, la banda actuó junta por última vez en su ciudad natal, Birmingham.

Ozzy Osbourne se convirtió en una especie de caricatura del rock a principios de los años 2000, cuando aceptó participar en un reality show con su familia, que por entonces vivía en Los Ángeles. Kelly y Jack, dos de los tres hijos de los Osbourne, también aparecieron en "The Osbournes".

"Ya no fumo, ya no bebo alcohol, ya no consumo drogas. Soy bastante aburrido últimamente" declaró Ozzy Osbourne cuando apareció en The Jay Leno Show con su esposa Sharon en 2005, en la cima de su fama televisiva.

"Straight to Hell": "Directo al infierno" y de vuelta a la música en 2020

A principios de 2019, Osbourne se cayó en su casa de Los Ángeles mientras se recuperaba de una neumonía grave. "Ahora tengo más tuercas y tornillos dentro que mi coche", dijo después de una cirugía de columna. Tuvo que pasar varios meses acostado.

Pero esto no le impidió seguir creando música con, entre otros, Elton John. En enero de 2020, lanzaron un sencillo juntos: "Straight to Hell". La canción pertenece al duodécimo álbum en solitario de Osbourne, "Ordinary Man", el primero en diez años. El título suena irónico, ya que Ozzy Osbourne nunca fue un hombre común durante su vida.

Osbourne era consciente de que las drogas y el alcohol debían haberlo matado hace décadas y solía repetirlo. Ahora, el "Padrino del Heavy Metal" ha fallecido a los 76 años, apenas unas semanas después de ofrecer su aclamado concierto de despedida en Birmingham, ya gravemente enfermo de Parkinson.

