Así es viajar por Europa como persona LGBTQAI+

Europa es un continente diverso. Aun así, las personas LGBTQAI+ deben tener en cuenta algunas cosas a la hora de viajar.Los derechos de las personas LGBTQAI+ varían mucho en todo el mundo: lo que en algunos países se castiga con la muerte, en otros se celebra regularmente en eventos del Orgullo.

Incluso dentro de Europa, hay muchas diferencias entre países, tanto en la situación jurídica como en la aceptación social de la comunidad queer.

"Básicamente, las necesidades de las lesbianas, los gais, las personas trans* y todo lo que hay entre medias son exactamente las mismas que las de cualquier otra persona", subraya a DW Jörg Argelander. Junto con Gregor Hiebel, dirige desde 1996 la agencia de viajes "overtherainbow" en Berlín, donde asesora regularmente a personas LGBTQAI+ sobre cómo viajar con seguridad.

"Quiero descansar, quiero divertirme, quiero conocer gente nueva y poder moverme libremente". Así resume Argelander los deseos de sus clientes. Para los viajeros queer , es útil informarse de antemano sobre las normas sociales, los puntos de contacto con organizaciones, así como sus derechos en el país de destino.

Los países en la clasificación

La UE se compromete a proteger a las personas LGBTQAI+ mediante diversos reglamentos, como el Tratado de Ámsterdam (1997), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) y directivas contra la discriminación.

Sin embargo, en algunos Estados miembros de la UE o países candidatos a la adhesión, se observa actualmente una tendencia a recortar derechos. Por ejemplo, Hungría y Georgia eliminaron recientemente la "identidad de género" de sus leyes de igualdad.

Pero también hay avances. Desde este año, Austria ha establecido en su Ley Federal de Igualdad de Trato que el "género" incluye las características sexuales, la identidad de género y la expresión de género.

Para evaluar la situación jurídica y política de los destinos turísticos europeos, se puede consultar el Rainbow Map de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA). Esta organización central mundial de organismos que defienden los derechos LGBTQAI+ evalúa anualmente 49 países europeos.

Malta lleva diez años ocupando el primer puesto de la clasificación. Este año, el país insular ha obtenido una puntuación del 88,83 por ciento, muy por encima de la media europea (41,85 por ciento) y de la Unión Europea (51,13 por ciento). Los tres últimos puestos los ocupan Rusia (2 por ciento), Azerbaiyán (2 por cient) y Turquía (5 por ciento). Por su parte, Alemania ocupa el octavo lugar con un 69,1 por ciento.

Costumbres nacionales

A la hora de preparar el viaje, también vale la pena mirar las disposiciones legales del país para no infringir involuntariamente normas sociales o costumbres. En las calles de las grandes ciudades portuguesas, por ejemplo, las parejas del mismo sexo no son algo desacostumbrado, lo que no es habitual es que los adultos, independientemente de su sexo, se muestren cariñosos en público.

Portugal es también uno de los pocos países europeos que cuenta con una ley de autodeterminación, similar a la que entró en vigor en Alemania en noviembre de 2024.

Precauciones para las personas TIN*

Para las personas TIN* (trans*, inter* y no binarias), viajar a través de controles fronterizos puede suponer un reto. "Concretamente, si en el pasaporte no figura M o F, sino sexo diverso, en algunos países es un problema entrar. Eso empieza ya con el billete de avión", afirma Argelander. Que las compañías aéreas ofrezcan la opción "diverso" en el billete sigue siendo una excepción.

En 2025, todavía hay que prepararse emocionalmente para preguntas invasivas, por ejemplo, por parte del personal de seguridad del aeropuerto. "Especialmente cuando se trata de personas trans*, no es nada divertido que te rechacen en los escáneres corporales y que eso ocurra siempre. Es algo que afecta a estas personas y que quienes no se enfrentan a este problema no son conscientes en absoluto", subraya el director de la agencia de viajes.

En Alemania, también se puede solicitar a la asociación dgti un documento de identidad complementario, en el que se documentan todos los datos personales elegidos por uno mismo y una fotografía de carné actualizada. De este modo, se muestran las diferencias entre el aspecto propio y los datos que figuran en los documentos oficiales.

Pero en la mayoría de los países europeos, las personas LGBTQAI+ pueden viajar sin preocupaciones y estar seguras de que encontrarán personas de su comunidad, especialmente en las grandes ciudades.

No obstante, se recomienda precaución, ya que también en Europa pueden producirse ataques aislados contra personas queer. Jörg Argelander subraya: "Lo mejor sería pasar desapercibidos por el mundo en este sentido. Pero no somos invisibles y tampoco queremos serlo".

