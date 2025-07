Gaza: los gráficos que revelan la magnitud de la crisis humanitaria

La situación en Gaza es cada vez más catastrófica: los suministros de ayuda llegan de forma muy limitada a la región y las organizaciones internacionales advierten de hambruna. Aquí, algunas cifras clave.La mayoría de los edificios están destruidos, muchos hospitales han tenido que cerrar y los alimentos escasean: la situación en la Franja de Gaza es catastrófica. Alrededor del 90 por ciento de los más de dos millones de habitantes han huido dentro de la zona, algunos de ellos en varias ocasiones.

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), con la última orden de desalojo de la ciudad de Deir al-Balah, el 87,8 por ciento del territorio de la Franja de Gaza se encuentra actualmente bajo orden de evacuación o dentro de las zonas militares restringidas de Israel.

La población se encuentra ahora hacinada en el 12 por ciento de la Franja de Gaza, según se informó el martes (22.7.2025). La presión internacional sobre Israel va en aumento. Veintiocho países, entre ellos Francia y Gran Bretaña, exigen el fin de la guerra.

¿Cuántas víctimas mortales hay desde el 7 de octubre de 2023?

Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, en octubre de 2023, según datos de la OCHA, la organización humanitaria de la ONU, hay 58 380 víctimas mortales - a fecha de 15 de julio de 2025 -en el lado palestino, entre ellas, muchas mujeres y niños. La OCHA, responsable de la coordinación de asuntos humanitarios, se basa en datos proporcionados por las autoridades sanitarias de Gaza.

El ministerio de Salud de Gaza está controlado por Hamás, un grupo islamista radical considerado como organización terrorista por muchos países occidentales. Las cifras no pueden verificarse de forma independiente, pero, hasta ahora, son la única fuente disponible.

Hay otros estudios que sugieren que los números podrían ser mucho más elevados que los ofrecidos por las autoridades de Gaza. Según un trabajo llevado a cabo por un equipo internacional de investigadores, hasta enero de este año 2025 ya habrían muerto más de 80 000 palestinos. La revista científica Nature informó a finales de junio de 2025 sobre el estudio, dirigido por Michael Spagat, del Royal Holloway College de la Universidad de Londres.

Los científicos colaboraron estrechamente con el centro de investigación The Palestinian Center for Policy and Survey Research (PCPSR), que cuenta, entre otros, con el apoyo de la Unión Europea. Los empleados del PCPSR encuestaron a 2000 familias sobre las muertes habidas en sus hogares y luego extrapolaron las cifras.

Un estudio publicado en febrero en la revista The Lancet también parte de la base de que las cifras de la lista del Ministerio de Salud de Gaza no están infladas, sino que, por el contrario, faltan nombres. Para el estudio, se compararon los obituarios de las redes sociales con las listas del Ministerio de Sanidad.

La guerra de Gaza se desencadenó tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023. Hamás mató a unas 1200 personas y secuestró a 251 como rehenes en la Franja de Gaza. Según información oficial israelí, 50 personas secuestradas en Israel siguen retenidas en la Franja de Gaza, de las que se cree que al menos 20 están vivas. Según el diario Times of Israel del martes 22 de julio, 895 miembros del ejército israelí también han muerto en la guerra.

¿Cuántas personas mueren de hambre en la Franja de Gaza?

Tras casi dos años de guerra, la situación de abastecimiento en la Franja de Gaza se considera dramática. Muchos palestinos pasan hambre y, a menudo, carecen de los productos más básicos.

Según la organización alemana Ayuda para el Hambre Mundial (Welthungerhilfe), las 25 panaderías que quedaban tuvieron que cerrar a principios de abril. La mayoría de los 177 comedores comunitarios también se han quedado sin suministros, asegura a DW la organización, en respuesta a una consulta formulada por este medio.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas dice a DW que casi una de cada tres personas no puede comer durante días. Para la mayoría de la gente, la ayuda alimentaria es la única forma de conseguir algo que llevarse a la boca.

Según el último informe de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) de mayo de 2025, al que también hacen referencia muchas organizaciones de ayuda, según ha investigado DW, toda la población de la Franja de Gaza se ve afectada actualmente por una situación de inseguridad alimentaria aguda (nivel 3 de la CIF). Según la definición, esto significa que la oferta de alimentos es limitada y que la gente tiene que esforzarse al máximo para conseguir las calorías que necesita.

Según la CIF, 470.000 personas en la Franja de Gaza corren el riesgo de padecer hambruna (nivel 5 de la CIF). Esto corresponde a un peligro agudo para la vida debido al hambre; implica que hay una falta extrema de calorías por persona y día.

También se prevé que más de 71 000 niños y unas 17 000 madres necesitarán tratamiento urgente por desnutrición aguda en los próximos meses. Según UNICEF, se considera que un niño sufre desnutrición aguda si su peso es inferior al 80 por ciento del peso adecuado para su edad.

El sistema CIF (Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria) es un instrumento reconocido internacionalmente para medir y clasificar el hambre y la seguridad alimentaria. (N. de la R.: el rankin distingue entre cinco niveles, que van desde la fase uno, "inseguridad alimentaria mínima”, a la fase dos, "estrés”, la fase tres, "crisis”, la fase cuatro, "emergencia”, hasta la fase cinco, "hambruna").

Los equipos de la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras también han constatado un fuerte aumento de los casos de "desnutrición aguda" a mediados de julio. Según la organización no gubernamental, cientos de mujeres y niños con desnutrición grave y moderada están siendo tratados actualmente en centros de salud, con una clara tendencia al alza.

Según la autoridad sanitaria de Gaza, controlada por Hamás, cada día mueren personas de hambre, la mayoría niños. El martes 22 de julio, por ejemplo, se contaron 15 muertes por hambre. Este dato no puede verificarse de forma independiente.

¿Dónde pueden recibir tratamiento los enfermos de Gaza?

La atención médica en Gaza también es cada vez más difícil. Según una evaluación realizada por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras a mediados de julio de 2025, en la actualidad ningún hospital funciona a pleno rendimiento.

Las instalaciones que aún funcionan están completamente sobrecargadas. Según la ONG, las condiciones para prestar tratamientos médicos son catastróficas: la mayoría de los hospitales ya no tienen electricidad ni agua corriente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó a finales de junio que 18 de los 36 hospitales estaban funcionando parcialmente. Seguían operativos algo menos del 40 por ciento de los centros de atención médica básica, es decir, consultorios, servicios de urgencias y de ayuda ofrecida por oenegés. Los hospitales de campaña también son limitados; sólo dos operan completamente intactos.

¿Cuánta ayuda sigue llegando a la Franja de Gaza?

Israel bloqueó los suministros humanitarios a la Franja de Gaza durante once semanas en primavera, lo que agravó aún más la situación. Cada vez escasea más de todo: alimentos, agua, medicinas, así como combustible, necesario para el funcionamiento de los hospitales y las cocinas comunitarias públicas.

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), que cuenta con el apoyo de Israel y Estados Unidos, ha estado repartiendo alimentos en algunos centros de distribución desde finales de mayo. Sin embargo, ha habido repetidos informes de incidentes mortales cerca de los puntos de reparto de la GHF, incluso en los últimos días. Las organizaciones humanitarias llevan mucho tiempo pidiendo que se permita de nuevo la entrada de suministros de ayuda en la región.

En entrevista con DW, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) explica que, desde el fin del bloqueo de la ayuda, el 21 de mayo, una media de 20 a 30 camiones del PMA con alimentos ha llegado a la Franja de Gaza cada día. La cantidad entregada es sólo una pequeña fracción de lo que los más de dos millones de habitantes de la Franja de Gaza necesitan para sobrevivir. Si se comparan cifras, durante el alto el fuego, entre 600 y 700 camiones cruzaban la frontera cada día.

(md/ms)