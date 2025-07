Hulk Hogan, Ozzy Osbourne y Malcolm-Jamal Warner: ¿en qué consiste la teoría de las tres muertes?

En el universo del espectáculo, hay una idea que, aunque no tiene base científica, reaparece cada vez que varias celebridades mueren en un periodo corto: la llamada “Regla de 3” o “Celebrity Death Rule of Threes”. Esta teoría sugiere que las figuras públicas fallecen en tríos, un patrón que ha generado debates, análisis y no pocas especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

¿Cómo surgió el mito?

El mito tiene raíces en la cultura popular estadounidense desde mediados del siglo XX. Uno de los casos más citados ocurrió en 1959, cuando los músicos Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. Desde entonces, cada vez que tres personalidades del arte, la música o el deporte mueren con pocos días de diferencia, la teoría vuelve a cobrar fuerza.

De acuerdo con la National Library of Medicin, este fenómeno podría explicarse por la apofenia, un sesgo cognitivo que nos lleva a identificar patrones o conexiones entre hechos que en realidad no están relacionados. Sin embargo, la fuerza simbólica del número tres —presente en religiones, mitologías y creencias— refuerza la percepción de que hay algo más detrás de estas coincidencias.

apofenia La búsqueda de patrones en información aleatoria

En el cristianismo, por ejemplo, el tres representa la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), mientras que otros eventos bíblicos —como la triple negación de Pedro o la resurrección de Jesús al tercer día— contribuyen al aura mística que rodea al número.

Las tres muertes que sacudieron al espectáculo en julio de 2025

Malcolm-Jamal Warner, actor recordado por su papel en The Cosby Show, falleció el 20 de julio a los 54 años. Se encontraba de vacaciones en Costa Rica cuando fue arrastrado por una ola en el mar. Su carrera abarcó también la música, y llegó a ser galardonado con un Grammy.

Malcolm-Jamal Warner (ABC News)

Ozzy Osbourne, leyenda del rock y voz icónica de Black Sabbath, murió ese mismo 22 de julio a los 76 años. El llamado Príncipe de las Tinieblas enfrentaba desde 2020 el diagnóstico de Parkinson, además de problemas derivados de una grave caída sufrida en 2019. Su partida dejó un vacío profundo en el mundo del heavy metal.

Ozzy Osbourne. El cantante murió el martes a sus 76 años, según confirmó su familia. (Foto: Black Sabbath)

Hulk Hogan, emblema de la lucha libre profesional, falleció el 24 de julio a los 71 años tras un paro cardíaco en su hogar en Florida. Considerado una de las figuras más influyentes en la historia de la WWE, Hogan fue símbolo de una era dorada del entretenimiento deportivo.

Hulk Hogan Imagen de Getty Images

Mientras algunos interpretan esta coincidencia como prueba del misterioso patrón de “las tres muertes”, otros lo ven como una construcción cultural que ayuda a dar sentido a la pérdida. Sea como sea, la teoría sigue viva cada vez que el espectáculo se tiñe de luto.

¿Coincidencia o patrón? La respuesta quizá diga más sobre cómo procesamos el duelo colectivo que sobre el destino en sí.