¿Ahora si les interesa El Mayo?: Jeffrey Lichtman cuestiona interés de Sheinbaum de traer a Ismael Zambada a México

Jeffrey Lichtman, abogado del narcotraficante Ovidio Guzmán, reaccionó con dureza en redes sociales a los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el caso de Ismael El Mayo Zambada.

“Durante 50 años no tuvieron ningún interés en llevarlo ante la justicia en México. De repente, ahora que ya no está en México, no pueden dejar de pedir su regreso”, publicó el abogado en respuesta a un tuit de la periodista Azucena Uresti.

El comentario se da en el contexto de las recientes declaraciones de Sheinbaum en “la mañanera del pueblo”, en las que afirmó que su gobierno mantiene el interés de traer a Zambada de regreso al país para que enfrente la justicia mexicana.

Sheinbaum: “Seguimos insistiendo”

En la conferencia del jueves, un reportero preguntó a la presidenta si México continuaría solicitando información sobre el caso Zambada, al cumplirse un año de su supuesto traslado y aprehensión en Estados Unidos.

“Seguimos nosotros insistiendo nosotros depende obviamente el gobierno de Estados Unidos dar toda la información, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros estamos de acuerdo siempre en colaborar, en coordinarnos y hay buena colaboración y coordinación. Sin injerencismo, sin subordinación, pero siempre buscando pues la confianza mutua“, respondió la mandataria.

“Porque tiene que haber confianza de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos en lo que tiene que ver con seguridad y otros temas. Eso es una base fundamental pues del respeto a las soberanías y del acuerdo de coordinación y cooperación”, agregó.

Las declaraciones presidenciales surgen en un contexto de tensión entre ambos países respecto a la cooperación en temas de seguridad, además de la creciente presión por resultados en la lucha contra el narcotráfico.

¿Qué dijo Lichtman sobre el Gobierno de México?

En tanto, Lichtman vuelve a la carga con esta crítica hacia lo que considera una estrategia política reactiva y tardía por parte del gobierno mexicano. Anteriormente, el abogado de Guzmán López ya había opinado sobre la administración de Sheinbaum.

El polémico abogado calificó de “absurdo” que México esperara ser incluido en las negociaciones judiciales entre su cliente y Estados Unidos. En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que sus dichos son “irrespetuosos de la institución presidencial” y reiteró que su gobierno no mantiene relaciones de contubernio ni complicidad con nadie.

El conflicto continuó con una nueva respuesta de Lichtman: “Al parecer, la presidenta de México Claudia Sheinbaum está disgustada con mis veraces comentarios sobre su oficina (...) pero el pueblo mexicano (y yo mismo) sabemos que actúa más como el brazo de relaciones públicas de una organización narcotraficante que como la líder honesta que merece el pueblo mexicano”.

Finalmente, la mandataria afirmó que: “primero, no voy a establecer diálogo con el abogado de un narcotraficante, número uno. Número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México -porque no se puede dejar pasar- a través de la Consejería Jurídica”, declaró la mandataria.