Las 5 claves que hay que saber sobre el Tour de France femenino

¿Cuántas ciclistas compiten? ¿Quiénes son las favoritas? Estas y otras claves del Tour de France femenino, en datos concretos.

¿Cuántas ciclistas compiten?

El Tour de Francia Femenino comienza su cuarta edición este sábado. El recorrido abarca 1.168,6 kilómetros, desde la Grand Départ de Vannes, en Bretaña, hasta Châtel, en los Alpes. Por primera vez, la carrera coincide con la masculina por dos días, y además ha aumentado en una etapa, hasta un total de nueve. 154 ciclistas de 22 equipos compiten por los ya conocidos maillots amarillo, verde, blanco y de lunares. La etapa reina (8) finaliza en la cima del Col de la Madeleine. La carrera finalizará al día siguiente, el 3 de agosto.

¿Quiénes son las favoritas?

Las ciclistas que libraron una emocionante batalla en la final de 2024 en Alpe d'Huez vuelven a estar entre las favoritas para el maillot amarillo. La polaca Kasia Niewiadoma aspira a defender con éxito su título, mientras que la neerlandesa Demi Vollering busca repetir el éxito de 2023 con su nuevo equipo, el FDJ-Suez. Otras favoritas son la campeona mundial Lotte Kopecky, Pauline Ferrand-Prevot y Anna van der Breggen, quien ha regresado tras su retiro. Es probable que el primer maillot amarillo recaiga en una velocista. Lorena Wiebes, Marianne Vos y Charlotte Kool se encuentran entre las aspirantes.

¿Cuántas ciclistas alemanas compiten?

Seis ciclistas alemanas han sido nominadas por sus equipos. Liane Lippert llega con mucha confianza tras dos victorias de etapa en el Giro de Italia. Ricarda Bauernfeind ganó una etapa hace dos años y regresa al Tour de France femenino. Franziska Brauße, campeona olímpica de pista en Tokio, debuta en el circuito francés. El Tour también es el momento culminante de la temporada para Franziska Koch, Clara Koppenburg y Hannah Ludwig.

¿Qué más diferencia al Tour de France femenino del masculino?

La diferencia entre los circuitos masculino y femenino sigue siendo grande, pero se está acortando. El ciclismo femenino está en auge, y con él el Tour de France para mujeres. La carrera ahora cuenta con nueve etapas en lugar de ocho. El recorrido es más exigente, lo que refleja el mayor nivel de rendimiento en la categoría. Sin embargo, la estructura no puede compararse (aún) con la carrera masculina; los paralelismos con tours como la París-Niza o el Critérium du Dauphiné son más evidentes, y no solo por la ausencia de una final en los Campos Elíseos.

¿Cuáles son los premios?

La diferencia es especialmente grande en cuanto a premios. La ganadora recibe una prima de 50.000 euros, mientras que el ganador de la carrera masculina en París recibe diez veces esa cantidad, 500.000 euros. No obstante, se han producido avances. Las mujeres ahora también reciben un salario mínimo de 38.000 euros, mientras que las nuevas ciclistas profesionales ganan poco menos de 32.000 euros. Sin embargo, para la directora de carrera, Marion Rousse, las primas del Tour "no son tan cruciales. Las corredoras no viven de ellas. Lo que quieren es un salario justo, y eso es importante", según declaró a la revista Tour. Comparar una carrera de 21 etapas con una de nueve días es difícil: "Tenemos que comparar lo que es comparable", acotó.

