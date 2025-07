TikTok tiene plazo hasta de septiembre para romper con China, advierte EE.UU.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, advirtió que TikTok dejará de funcionar en el país si antes del 17 de septiembre no se concreta un acuerdo para desvincular su operación local de la empresa china ByteDance, matriz propietaria de la plataforma de videos cortos.

En entrevista con la cadena CNBC, Lutnick señaló que la única forma en que TikTok podrá seguir operando en el territorio estadounidense es mediante la creación de una nueva sociedad independiente, con un control mínimo de ByteDance. “Pueden quedarse una porción pequeña”, indicó, pero remarcó que la operadora en Estados Unidos debe estar desligada completamente de la estructura china, por motivos de seguridad nacional.

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos

“Depende de ellos ahora mismo”, sentenció el funcionario, al asegurar que la iniciativa está en manos de la empresa asiática, en medio de un contexto geopolítico tenso.

Aunque las negociaciones sobre TikTok no forman parte formal del diálogo comercial entre Washington y Pekín, Lutnick reconoció que ambos temas están inevitablemente conectados. “No puedes reunirte con alguien y no sacar ciertos temas que están por decidirse”, afirmó, refiriéndose al encuentro bilateral que se celebrará este domingo en Estocolmo.

TikTok bajo presión legal

El conflicto se remonta al periodo presidencial de Joe Biden, cuando el Congreso aprobó una ley que obligaba a TikTok a buscar inversionistas de países aliados antes del 20 de enero de 2025, para garantizar que la aplicación no representara un riesgo de seguridad para los datos de los usuarios estadounidenses.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la presión aumentó. El presidente otorgó una prórroga de 75 días el primer día de su mandato, luego extendida por otros 90 días, hasta el 17 de septiembre, tras una interrupción temporal del servicio el pasado 20 de enero por el incumplimiento del mandato anterior.

TikTok se “irá a negro” en Estados Unidos

A pesar de que Trump ha reconocido que TikTok jugó un papel relevante en la movilización del voto joven en las elecciones, su administración ha mantenido una postura firme en la necesidad de romper los lazos con ByteDance.

Si no se llega a un acuerdo antes de la fecha límite, TikTok se “irá a negro” en Estados Unidos, advirtió Lutnick.