Caminar 7.000 pasos al día reduce el riesgo de enfermedades

Caminar es uno de los ejercicios más recomendables para reducir el riesgo de padecer enfermedades, sobre todo si el objetivo es llegar a los 7.000 pasos diarios, según reveló un estudio publicado en "The Lancet".La actividad física ofrece múltiples beneficios para la salud: reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer y la mortalidad prematura. Según un informe publicado por The Lancet, la inactividad física es uno de los factores presentes en hasta el 8 % de las enfermedades no transmisibles a nivel mundial. Uno de cada tres adultos no realiza suficiente actividad física, y en muchos países se observa una tendencia preocupante de estancamiento o empeoramiento en los niveles de movimiento diario.

Mientras que estudios previos se centraron en el impacto de la actividad física moderada en la salud cardíaca o en las tasas de mortalidad generales, esta nueva investigación examina, por primera vez, sus efectos en diferentes cuadros de salud, explican los científicos.

Los resultados del estudio

Para la realización del estudio, liderado por la investigadora Melody Ding, de la Universidad de Sídney, Australia, se analizaron datos de más de 160.000 adultos, y se concluyó que incluso caminar 4.000 pasos diarios puede aportar significativos beneficios para la salud. Sin embargo, lo ideal es completar 7.000 pasos diarios, un objetivo más realista que los 10.000 recomendados hasta ahora.

Caminar alrededor de 5 kilómetros al día, lo que equivale aproximadamente a 7.000 pasos con una zancada media, puede reducir hasta un 47 % el riesgo de sufrir problemas de salud graves. También detectaron beneficios para prevenir enfermedades cardiovasculares, cuyo riesgo cayó en un 25 % al pasar de los 2.000 a 7.000 pasos diarios; cáncer (6 %); diabetes tipo 2 (14 %); demencia (38 %); depresión (22 %), y caídas (28 %).

Los expertos, además, subrayan la importancia de recurrir a métodos de seguiimiento diario -por ejemplo, a través de dispositivos como el smartwatch- para medir "de forma sencilla" este tipo de ejercicio físico. Sugieren asimismo que los resultados del estudio podrían contribuir a la elaboración de futuras directrices y recomendaciones de sanidad pública, animando a más personas a registrar sus pasos como una forma práctica de mejorar su salud.

Aunque los 4.000 pasos ya representan un avance frente a una vida sedentaria (menos de 2.000 pasos diarios), los beneficios continúan aumentando con más movimiento. Para algunas enfermedades, como las cardíacas, los efectos positivos son aún mayores al superar los 7.000 pasos.

¿Mito de los 10.000 pasos?

Una estrategia de marketing en Japón durante los Juegos Olímpicos de Tokio (1964) dio origen al mito sobre la necesidad de caminar 10.000 pasos al día. Sin embargo, este número no tiene un respaldo científico sólido.

El estudio también cuestiona el conocido objetivo de caminar 10.000 pasos al día, calificándolo de "poco realista" para personas menos activas. En cambio, 7.000 pasos se presentan como una meta alcanzable y eficaz, con mejoras tangibles en la salud general.

bt (The Lancet, EFE)