La aventura de ir de vacaciones con los caóticos trenes alemanes

Alemania, en plena temporada vacacional del verano de 2025: un viaje en tren entre Berlín y la isla de Föhr pone de manifiesto las miserias del ferrocarril alemán.En verano, es una muy buena idea viajar hasta la isla de Föhr, en el norte de Alemania. Allí uno puede evadirse de las numerosas crisis que aquejan al mundo: Donald Trump, el populismo de la derecha, las guerras.... y el desolador estado de las infraestructuras alemanas.

En Föhr, todo eso queda muy lejos. Uno se sienta en la playa, mira al mar, vuelve a mirar al mar, hasta que el mar le devuelve la mirada. La isla es profundamente relajante.

Eso es lo que pensamos mi novia y yo, así que reservamos hace semanas un bonito hotel. Y reservamos el tren matutino directo desde Berlín hasta Dagebüll, la pequeña localidad costera desde la que parten cómodos ferris hacia la isla. Así, sin auto, el viaje sería más fácil. Eso es lo que pensábamos.

El 62 por ciento de los trenes son puntuales, es decir, que un tercio no lo es

Tendríamos que haberlo previsto. Mientras que en Suiza entre el 98 y el 99 por ciento de los trenes circulan exactamente según lo previsto, en Alemania solo lo hace es el 62 por ciento. Por ese motivo, Suiza solo permite que algunos trenes procedentes de Alemania lleguen hasta la ciudad fronteriza de Basilea, donde los pasajeros deben hacer trasbordo, con el fin de que los impuntuales trenes de Alemania no lo desorganicen todo en la república alpina.

Hasta Niebüll todo va bien, pero ahí se acaba el viaje para nosotros

Al principio todo iba bien. El tren salió puntual de Berlín. Pero solo hasta Niebüll. En esta pequeña localidad del norte de Frisia, el tren se dividió en dos: una parte continuaba hacia Sylt, la isla de la fiesta para los adinerados y los que se creen tales. No es nuestro ambiente.

La segunda parte debía llevarnos directamente a Dagebüll, desde donde partía el ferri. En teoría. Porque unos 20 minutos antes de llegar a Niebüll, hubo un imprevisto cambio de planes: "Hoy todo el tren va a Sylt. Quien quiera ir a Föhr, debe bajarse en Niebüll y tomar un tren regional hasta Dagebüll".

No pasa nada, pensamos, eso no nos va a alterar. Aunque sacar las maletas del tren y subir al tren regional abarrotado no es precisamente el comienzo ideal de unas vacaciones. "No puedo decirles el motivo de esta medida", dijo la conductora del tren. Muy bien. Es lo habitual en los trenes alemanes en 2025. Cambios que nadie espera y que, sobre todo, nadie puede explicar.

En Föhr todo discurrió de ensueño. El hecho de que la mayoría de los locales, bares y restaurantes solo acepten pagos en efectivo y no tarjetas de crédito tampoco nos perturbó.

El director de la Deutsche Bahn, Lutz: "No podemos garantizar un funcionamiento estable"

Durante décadas, la Deutsche Bahn, la empresa ferroviaria de Alemania, ha invertido muy poco en los aproximadamente 33 500 kilómetros de vías. Los puentes, los cambios de agujas y las estaciones de señalización están en mal estado.

El director de la Deutsche Bahn, Richard Lutz, lo dijo claramente en mayo de este año: "No podemos garantizar un funcionamiento estable con una infraestructura propensa a averías y obsoleta".

De nuevo solo hasta Niebüll. La razón aparente: falta de personal

A pesar de todo, después de unos días maravillosos en Föhr, bien descansados, emprendimos el viaje de vuelta. De nuevo con el tren directo de Dagebüll a Berlín. El primer convoy llegó a tiempo, pero, de nuevo, se trataba del tren regional hasta Niebüll.

Los lugareños bien informados nos murmuraron: "Llevan mucho tiempo haciendo esto, por falta de personal". El tren directo a la capital ya no existe. Sobre el papel, sí, continúa figurando en el horario. Pero ¡qué le importa al ferrocarril un horario!

Ovejas en las vías, pastores y cazadores a su lado

Poco antes de llegar a Itzehoe, el conductor del tren informó a los pasajeros de que otro tren se había encontrado con un rebaño de ovejas en algún lugar delante de nosotros, justo en las vías. La cosa sonaba a masacre y probablemente lo fue.

Además, se nos informó de que un responsable de emergencias de la Deutsche Bahn, un pastor, un cazador y otros responsables iban "de camino" al lugar del accidente. Durante mucho tiempo, no supimos nada más.

Como disculpa, repartieron cupones para un regalo ("¿Quizás un ramo de flores?", dijo el empleado ferroviario), que nos enviarán a casa en unas semanas. "La empresa ferroviaria pide disculpas", decía el texto del cupón.

Tren quedó "suspendido" en Hamburgo

Luego vino la siguiente sorpresa: debido al gran retraso, el tren quedó "suspendido" en Hamburgo, una bonita forma de decir: el trayecto termina aquí. Para nosotros, los habitantes de la capital, todavía había un ICE disponible, pero para muchos de los pasajeros de Dagebüll todos los trenes de conexión ya habían partido.

Una última vez rápidamente de Hamburgo a Berlín

El resto del viaje a Berlín fue bien, cuatro horas más tarde de lo previsto volvimos a ver la capital. La ruta de Hamburgo a Berlín es una de las principales de Alemania, con hasta 30 000 pasajeros al día. Tiene 280 kilómetros de longitud y pronto se cerrará por completo por trabajos de renovación, a partir del 1 de agosto.

Se prevé que las obras duren nueve meses. Los trenes de larga distancia tendrán que dar un rodeo de 100 kilómetros. El consuelo es que, si después todo mejora, algo habrán ganado los usuarios.

Hablando del 1 de agosto: para entonces, la empresa ferroviaria quiere enviarnos su regalo de "disculpa", aunque es posible que también se retrase un poco. ¿No sería mejor ir en con el auto a Föhr la próxima vez?

(cb/ms)