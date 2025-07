Presidente israelí: la decisión de Macron de reconocer Palestina "no promoverá la paz"

El presidente de Israel, Isaac Herzog, considera que la decisión de Francia de reconocer el Estado Palestino no "promoverá la paz, ni ayudará a derrotar el terrorismo" en Oriente Medio. Aquí, también otras reacciones."La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente. No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo. Y lo más importante, ciertamente no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto", indicó el presidente de Israel, Isaac Herzog, en un mensaje, este viernes (25.07.2025) en el que adjuntó una fotografía de los ciudadanos que todavía permanecen en manos de la organización radical islamista Hamás, considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, y otros países.

Herzog se suma así a las críticas lanzadas en las últimas horas por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y algunos de sus principales ministros al anuncio que hizo el presidente francés, Emmanuel Macron, esta pasada noche.

"Un Estado palestino en estas condiciones sería una plataforma de lanzamiento para aniquilar Israel, no para vivir en paz junto a él", denunció Netanyahu en un mensaje de X. "Esta decisión recompensa el terror y corre el riesgo de crear otro satélite iraní, tal como se convirtió Gaza", agregó.

También expresó su indignación este viernes el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, en sus redes sociales: "Los palestinos no deberían ser recompensados por los (ataques) del 7 de octubre ni por su apoyo a Hamás. Un gobierno funcional, incluso con una labor diplomática básica, podría haber evitado este anuncio perjudicial".

Macron anunció este jueves que Francia reconocerá al Estado palestino en una carta al presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás, para contribuir a la paz en Oriente Medio.

El jefe del Estado francés adelantó que oficializará ese reconocimiento en la Asamblea General de la ONU del próximo mes de septiembre.

En total, hay 148 Estados que ya reconocen un Estado palestino, tres cuartos de los miembros de la ONU. Estados Unidos e Israel se oponen firmemente a este plan.

Ministro de Exteriores israelí habla de "premio para Hamás"

El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, criticó al presidente francés Macron por haber dado el paso de sumarse al reconocimiento del Estado palestino, algo que considera es "un premio para Hamás y el terrorismo del 7 de octubre", en referencia a los ataques del grupo palestino que perpetraron contra territorio israelí en 2023.

Para el titular de Exteriores la decisión de Macron es "un intento de imponer a Israel una clara amenaza a su seguridad" mientras las tropas israelíes continúa bombardeando sin descanso una Franja de Gaza devastada, donde ya hay más de 59.100 gazatíes muertos.

"Tal retribución, que Hamás se apresuró a celebrar anoche, solo se espera que lleve a un endurecimiento de sus posiciones en las negociaciones. Las implicaciones son: prolongar la guerra, continuar con el abuso de los rehenes y también prolongar el sufrimiento de la población palestina en Gaza", agregó el ministro israelí.

La indignación de Saar se une a la mostrada también en las últimas horas por algunos de los principales ministros del Gobierno israelí, e incluso por el líder de la oposición.

EE. UU. rechazó "fuertemente" la decisión de Francia de reconocer el Estado de Palestina

El Gobierno de Estados Unidos expresó este jueves su fuerte rechazo a la decisión de Francia de reconocer oficialmente al Estado de Palestina.

"Esta decisión irresponsable solo sirve a la propaganda de Hamás y representa un retroceso para la paz. Es una bofetada en el rostro de las víctimas del 7 de octubre", escribió el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio, en su cuenta oficial de la red social X.

EE .UU. es uno de los principales aliados de Israel y el país hebreo es el principal recipiente de ayuda extranjera de EE. UU., habiendo aceptado más de 310.000 millones de dólares en apoyo militar y económico desde su fundación como estado en 1948.

Mahmud Abás: "victoria para la causa palestina"

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, afirmó este viernes que la decisión de Francia de reconocer próximamente a Palestina como Estado es "una victoria" para la causa.

"Esto refleja el compromiso de Francia de apoyar al pueblo palestino y sus derechos legítimos sobre su tierra y su patria", indicó Abás en un comunicado.

Arabia Saudita, Catar y Kuwait elogiaron también este viernes la iniciativa francesa, y alentaron a otros países a seguir su ejemplo.

Alemania "no se plantea reconocer un Estado palestino"

El gobierno de Alemania en cambio hizo saber este viernes que "no se plantea reconocer un Estado palestino a corto plazo", y que esa decisión debe ser más bien "una de las últimas etapas" de la solución consistente en dos Estados. Alemania considera que reconocer a Palestina ahora sería "una mala señal".

En cambio, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, uno de los dirigentes europeos más críticos con la campaña israelí a Gaza, celebró la decisión de Macron.

"Juntos, nosotros debemos proteger lo que Netanyahu trata de destruir. La solución a dos Estados es la única solución", escribió en X.

CP (efe, afp)