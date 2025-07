“¡Tú eres el más grande!“: Filtran dedicatoria de Trump a Epstein en libro firmado

The New York Times continúa filtrando más imágenes sobre la relación entre Jeffrey Epstein y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahora, con una dedicatoria dentro de un libro que el mandatario realizó elogiando al magnate fallecido.

El caso tiene relación con la controversia mediática que provocó la publicación de una supuesta carta con contenido explícito realizado por Trump.

Trump elogia a Epstein

Una imagen circula en las redes sociales, aparentemente publicada por el periódico estadounidense, donde Donald Trump realizó una dedicatoria para el magnate, dentro de un libro, con fecha de Octubre 1997, hace más de 25 años. “¡Para Jeff! ¡Eres el mejor!”, se lee en el breve mensaje.

Aparentemente, el libro donde se realizó la firma sería un ejemplar del libro de Trump, titulado Trump: The Art of the Comeback (“Trump: El Arte del Regreso” en español), publicado en octubre de 1997, escrito por el actual mandatario y la periodista Kate Bohner. Este libro narra cómo Trump logró recuperarse tras su crisis financiera de 1990

Carta con dibujo explícito

El Wall Street Journal publicó un reportaje en el que describe una misiva enviada por Trump a Epstein en su 50.º cumpleaños, que contenía un dibujo de una mujer desnuda y un mensaje en tono íntimo: “Feliz cumpleaños y que cada día sea otro maravilloso secreto”.

Aunque el medio no mostró la imagen completa, señaló que la carta formaba parte de un álbum de felicitaciones reunidas por el empresario. Trump negó rotundamente la autenticidad del documento y afirmó que se trata de “una estafa demócrata”.

Señaló que dos días antes de la publicación advirtió a Rupert Murdoch y al periódico sobre su falsedad, y tras la difusión del artículo, anunció que procederá legalmente, como lo ha hecho antes con otros medios. En redes sociales, su equipo reiteró que la carta es falsa.