¡El neofeudalismo llegó a Tijuana! Mujer denuncia “cobro de piso” por vender en Marketplace

En el grupo de Facebook Tijuana Love, una usuaria que mantuvo su nombre en anonimato denunció que un hombre la amenazó al exigirle un tributo semanal, conocido popularmente como “cobro de piso”, debido a sus ventas en la plataforma Marketplace.

El caso generó polémica en redes sociales no sólo por el alcance de los grupos criminales entre vendedores virtuales, sino que también ha sido señalado como un caso del fenómeno actual conocido como neofeudalismo.

¿“Cobro de piso” en Marketplace?

"Me dedico a vender cosas por Marketplace y hoy me citaron en el Calimax de 5 y 10. Y fui, pero la persona estaba del lado de Telcel (...) me dijo no quiero nada, solo para avisarte que me tienes que estar depositando cada semana tanta cantidad de dinero (cobro de piso)”, explicó la vendedora anónima.

Posteriormente, detalló que el delincuente se levantó la playera y mostró un arma, además de mostrar fotos de la vivienda de la vendedora para fortalecer su amenaza. El cobro de piso de piso se realizaría a partir de dos sábados, a pesar de que la usuaria no alcanzara la medida requerida.

La vendedora expresó que venía acompañada de su hija, por lo que sintió miedo por la amenaza. Muchos usuarios le recomendaron denunciar con las autoridades.

¿Qué es el neofeudalismo?

El neofeudalismo es un fenómeno social actual en el que entidades no estatales, como grupos criminales o pandillas, ejercen control sobre territorios, personas o actividades económicas, sustituyendo funciones del Estado mediante la imposición de reglas, tributos forzados y violencia, replicando al feudalismo medieval.

El caso en Tijuana refleja neofeudalismo porque un individuo armado impone un cobro semanal a una vendedora virtual bajo amenazas, vigilancia domiciliaria y control físico del espacio. Ante la falta de intervención de las autoridades, el agresor instaura dominio directo sobre la actividad económica de la víctima.