¡Atención conductores! Así opera Hoy no Circula del lunes en CDMX y Edomex

Los automovilistas que circulen por las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como en 40 municipios del Estado de México que conforman los valles de Toluca, México y Santiago Tianguistenco, deben recordar que a partir de las 05:00 horas del lunes comienza a operar el programa Hoy no Circula.

La restricción es para los automóviles que tienen engomado amarillo y que las placas terminen en los números 5 o 6, las limitaciones concluyen a las 22:00 horas. Solo en algunos casos los coches con esas características pueden pasar por alto lo establecido en el programa, como sería atender alguna emergencia.

En los municipios de los valles de Toluca y Santiago Tianguistenco por el momento no se infraccionará a los conductores que no respeten el Hoy no Circula, pues tendrán tiempo para familiarizarse con su operación.

En el caso de la Ciudad de México, la Policía de Tránsito está autorizada a poner multas de dos mil 262, dos mil 828 y hasta tres mil 394 pesos. Además de enviar el auto al corralón, por el arrastre se pagarán 919 o mil 833 pesos, de acuerdo con la capacidad de la grúa.

El Hoy no Circula aplica en toda la CDMX:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

En estos municipios del Valle de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

En el Valle de Toluca en:

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Valle de Santiago Tianguistenco:

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Hoy no Circula para otros autos

Los coches con holograma 2 no pueden circular los sábados de 05:00 a 22:00 horas, lo mismo ocurre si son foráneos con placa extranjera.

Éstos tampoco pueden hacerlo un día entre semana según el último número de la placa, ni de lunes a viernes de 05:00 a 11:00 horas.

Si tiene holograma 1 y placas que terminen en 1, 3, 5, 7 y 9 no puede circular el primer y tercer sábado de cada mes; las terminaciones 0, 2, 4, 6 y 8 tienen restringida la circulación el segundo y cuarto sábado; en ambos casos, esto aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

