Expresidente de Finlandia: Trump continuará la diplomacia con Putin, la UE debe participar

El expresidente finlandés Sauli Niinistö se ha reunido con el presidente ruso Putin y su homólogo estadounidense Trump. DW habló con Niinistö sobre los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra rusa en Ucrania.DW: Señor Niinistö, estamos hablando luego de la tercera reunión entre Rusia y Ucrania celebrada este año en Estambul, Turquía, que una vez más no ha logrado resultados para poner fin a la guerra. ¿Ve alguna posibilidad de que la diplomacia logre al menos un alto el fuego en un futuro próximo?

Sauli Niinistö: Lo que hemos visto durante más de tres años es la continuación de la guerra. Parece que ni Rusia ni Ucrania van a lograr una victoria completa. Así que, como mínimo, debemos intentar llegar a un acuerdo a través de la diplomacia.

Pareciera que los líderes europeos no saben si deben llamar a Vladimir Putin o no. El entonces canciller alemán, Olaf Scholz, llamó a Putin en 2024. El presidente francés, Emmanuel Macron, lo llamó hace unas semanas. El presidente estadounidense, Donald Trump, lo llamó muchas veces. ¿Ve alguna razón para continuar las conversaciones telefónicas con Putin?

El canciller Scholz fue muy criticado después de llamarlo. Pero cuando Trump empezó a hacerlo con regularidad, y luego Macron dio el mismo paso, no fue criticado. Así que, en cierto modo, la opinión europea siguió al presidente Trump en este asunto. Supongo que Trump continuará con su tipo de diplomacia y, en mi opinión, si lo hace, Europa tendrá que involucrarse de alguna manera.

En 2018, en Helsinki, cuando se reunió con Putin y Trump, Fiona Hill, que en ese momento era asesora de Trump, dijo que usted informó a Trump sobre Putin y Rusia. ¿Qué le dijo usted y qué le respondió él?

Le dije a Trump que Putin es un luchador. Hay que oponerse a él. Es muy necesario. Eso no rompe la discusión. Tenía la sensación de que a Putin le gusta la lucha, lo hemos visto también en otros ámbitos. Ese es un elemento. Otro es que, sean cuales sean las nuevas ideas u opiniones que Putin apoye, hay que tener cuidado si no se es plenamente consciente de todo lo que pueden implicar. Una cosa que aprendí es que, a menudo, plantea una idea de forma muy modesta, aunque la haya estado desarrollando en su mente durante mucho tiempo. Es como si al tocar el tema, uno se viera fácilmente atraído por ella. Así que le dije a Trump que, si no entendía completamente lo que quería decir, o si se trataba de una idea completamente desconocida, no se involucrara. También le dije que a Putin le gusta que se lo respete, no que se lo acepte, sino que se lo respete. Considera que es una muestra de respeto cuando se le muestra oposición, cuando se le planta cara.

Al parecer, Donald Trump ha cambiado recientemente su actitud hacia Rusia. Ahora utiliza un lenguaje contundente para criticar a Putin y ha aceptado que los europeos compren armas estadounidenses para Ucrania. ¿Es esto un punto de inflexión, o cree que aún puede cambiar de opinión y dejar de apoyar a Ucrania?

Es una pregunta difícil. Sigo creyendo que Trump quiere ser un pacificador. Creo que su postura con respecto a Putin sigue siendo la misma. Pero sí, en cierto modo, es un punto de inflexión.

¿Cree que Vladimir Putin podría aceptar la adhesión de Ucrania a la UE?

Creo que ha dicho públicamente, al menos hace unos años, que no le parece mal.

Sí, pero ahora nos llega desde Moscú que quizá no estén tan contentos con ello, porque ven a Europa como una organización belicista. Dicen que la Unión Europea se está militarizando. ¿Qué opina usted?

En primer lugar, espero que Europa se fortalezca mucho más militarmente. Pero no le corresponde a Rusia decidir sobre la ampliación de la Unión Europea. Eso no es asunto suyo.

Usted redactó un informe para la Unión Europea en el que decía que Europa no era lo suficientemente fuerte. ¿Dónde ve los puntos más débiles? ¿Ha observado algún cambio desde el informe?

Lo que vi era bastante sencillo: nos faltan armas y tropas. Ese es el problema fundamental.

Desde entonces, creo que tenemos que dar las gracias tanto a Putin como a Trump, especialmente a Trump. Cuando fue elegido, eso sirvió como una llamada de atención. En Alemania, por ejemplo, ahora se vuelve a hablar del servicio militar obligatorio. También vemos un enorme aumento de la inversión financiera en el ejército dentro de la OTAN. Así que parece que están pasando muchas cosas, y eso es bueno.

En unos días se cumplirán 50 años del Acta Final de Helsinki, que en muchos sentidos preparó el fin de la Guerra Fría. ¿Cree que algo como Helsinki es posible de nuevo?

En 2021, comencé a hablar de revivir el "espíritu de Helsinki” (…) Lo discutí con la administración estadounidense, con el presidente Biden y también con el presidente Putin. Les pregunté si algo así podría volver a suceder.

Recibí respuestas corteses, pero luego, por supuesto, todo cambió cuando Rusia atacó Ucrania.

Por "espíritu de Helsinki” me refiero a lo que ocurrió en plena Guerra Fría, cuando los líderes mundiales se sentaron a la misma mesa y realmente lograron algo. Creo que sería muy importante para la humanidad que algún día pudiéramos ver a los líderes de Rusia, China, Estados Unidos y quizá también de otros países sentarse a la misma mesa y debatir problemas comunes.

Sauli Niinistö fue presidente de Finlandia entre 2012 y 2024.

(md/cp)