“Extorsión arrodilla a negocios” y, si no pagan, “los incendian”: Coparmex

La inseguridad carcome la confianza de las empresas, 64% decidió no invertir en México por el impacto de la violencia y criminalidad.

La extorsión e inseguridad “tienen de rodillas a miles de negocios en México” y, si los dueños no pagan, los criminales incendian sus negocios, alertó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El presidente nacional de la Coparmex, Juan José Sierra Álvarez, señaló que la inseguridad ya causó el cierre de miles de empresas, frenó millones de pesos en inversiones y detuvo la creación de empleos durante los últimos meses.

“Hoy levantamos la voz ante una realidad que ya no puede seguir siendo ignorada: la inseguridad que enfrentamos es alarmante. Tenemos claro que ningún proyecto de inversión o desarrollo puede prosperar sin condiciones mínimas de seguridad y certeza jurídica”, dijo.

Refirió que, de cuerdo con las cifras publicadas por el Inegi, las empresas registraron una pérdida de 124 mil 300 millones de pesos al cierre de 2024, equivalentes a 0.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta última cifra sería suficiente para entregar más de 20 millones de pensiones bimestrales de adultos mayores, de seis mil 200 pesos; o bien, casi el doble del presupuesto federal de la Secretaría de Seguridad, que este año ejercerá 70 mi 422 millones de pesos.

Robo a negocios y extorsión

Al presentar los resultados de Monitor de Seguridad de #DataCoparmex, el presidente del organismo informó que 50% de las empresas y negocios del país sufren o han sido víctimas del algún delito: desde robos, hasta extorsiones y pagos por derecho de piso.

Precisó que robo a negocios sumó 34 mil 13 casos –denunciados ante el Ministerio Público– durante el primer semestre de 2025; de los cuales, cuatro de cada 10 con lujo de violencia; “lo que refleja un entorno de riesgo permanente para quienes generan empleo”.

Sierra Álvarez puntualizó que la extorsión también se convirtió en un lastre para el país, con un saldo de cinco mil 887 víctimas registradas en los primeros seis meses de este año y un incremento de 6.9% respecto a igual periodo de 2024.

“En promedio, se denuncian más de 32 extorsiones diarias, aunque sabemos que la cifra negra alcanza 96.7% de los casos que no se denuncian. El silencio no significa que no ocurra: significa que la impunidad sigue predominando”.

Por ello, “urge una Ley General contra la Extorsión. Urge garantizar un marco legal claro y eficaz para combatir este delito, que hoy tiene de rodillas a miles de negocios en todas las regiones del país” sostuvo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

Modus operandi de extorsión vs empresas

El presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, Jorge Peñúñuri Pantoja, explicó la extorsión contra empresas tiene dos modalidades:

Directa : cobro por derecho de piso.

: cobro por derecho de piso. Indirecta : amenazas telefónicas y hostigamiento por redes sociales.

: amenazas telefónicas y hostigamiento por redes sociales. Daño: Si no pagan, los delincuentes incendian los negocios.

Impactos

12.8% de los socios de Coparmex fueron víctimas de la extorsión en 2024

en 2024 70.5% de los empresarios y dueños de negocios fueron víctima de extorsión telefónica .

de los empresarios y dueños de negocios fueron . 60% de los empresarios aumentó el gasto en medidas de seguridad.

Violencia en Sinaloa

La presidenta del Centro Empresarial de Coparmex en Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, reportó que la violencia e inseguridad, asociada al crimen organizado, generó las siguientes pérdidas “a la fecha”:

36 mil empleos destruidos .

. 36 mil millones de pesos en daños económicos.

económicos. 7 mil empresas quebradas, que bajaron la cortina.

Denuncias de extorsión enero-junio de cada año

2023 : 5 mil 406

: 5 mil 406 2024 : 5 mil 509

: 5 mil 509 2025: 5 mil 887

Estados campeones en extorsión

Casos por cada 100 mil habitantes

Guanajuato : 24.1

: 24.1 Morelos : 17.8

: 17.8 Estado de México: 16.7

Municipios con más extorsión

Casos por cada 100 mil habitantes