¿Firma digital vale en México? Spoiler: sí, pero no como crees

Firmar un contrato desde tu compu, tableta o celular ya es cosa de todos los días; tiene validez y sirve para para cerrar negocios. ¡Pero mucho ojo!... que lo puedas hacer no significa que automáticamente tenga valor legal. Y no, una firma escaneada no es lo mismo que un contrato digital válido.

Un informe de Urdaten, plataforma especializada en digitalización de procesos y verificación de datos, explicó que firmar contratos digitales en México es completamente legal, sí y solo sí cumplen con el Código de Comercio, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo y otras leyes.

Refirió que, durante el panel Contratos digitales: El futuro legal en México, los especialistas como Alejandro Leal, de América Legal; Pablo Morales, de InSwitch; y Lorena Navarro, de ANADE, coincidieron en que esta forma de contrato ahorra tiempo, mejora el control y da más seguridad que los documentos en papel.

Reportó que, de acuerdo con dichos especialistas, firmar digitalmente no es solo adjuntar una firma escaneada. “Para que un contrato digital tenga validez y seguridad jurídica, es indispensable utilizar los canales y herramientas adecuadas, sólo de esta forma nos aseguramos de que se cumplan una serie de requisitos técnicos y legales”, dijo.

¿Qué requisitos debe cumplir un contrato digital?

Urdaten indicó que, entre los principales mecanismos que dan certeza a un contrato o firma digital, se encuentran: