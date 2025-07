¡Te están robando! En México 7 de cada 10 fraudes ya ocurren en línea

¿Te llegó un cobro que no reconoces? ¿Te clonaron la tarjeta sin darte cuenta? Cuidado, porque los fraudes en línea están fuera de control en México, alertó un informe especial publicado por la empresa de tecnología financiera Galileo Financial Technologies.

Destacó que las estafas y ataques del cibercrimen le costaron a la economía mexicana más de 15 mil millones de dólares en 2024 e indicó que la gestión proactiva del fraude y el riesgo no es una opción—es una necesidad.

La empresa reportó que los datos oficiales, publicados por la Condusef, advierten que tan solo en 2023 se registraron más de 5.2 millones de quejas por estafas y, lo más preocupante, es que70% de los casos están ligados a transacciones electrónicas.

Es decir, refirió, los delincuentes ya no necesitan robarte en la calle, ahora lo hacen desde su celular y con unos cuantos clics; y la mayoría de las veces sin las víctimas se den cuenta o sepan cómo les robaron su dinero o sus datos personales y financieros.

El director de estrategia en Galileo Financial Technologies, Tory Jackson, advirtió que los negocios ya no pueden darse el lujo de “esperar a que algo pase”. Si no estás monitoreando fraudes en tiempo real y aplicando herramientas de Inteligencia Artificial (IA), para detectar movimientos raros, ya vas un paso atrás.

“El secreto –para combatir dicha problemática y proteger tus recursos– está en actuar al momento. Si esperas a revisar después, el fraude ya pasó, el cliente ya se fue y el daño ya está hecho”, alertó Jackson.

Tips para proteger a tu negocio

Para proteger tu negocio y tus cuentas de los fraudes online, el director de estrategia en Galileo Financial Technologies te recomienda:

1. Usa herramientas de verificación en tiempo real impulsadas por IA

Los bancos y fintechs deben asegurarse de que sus sistemas de prevención de fraude incluyan verificación de cuentas en tiempo real, impulsada por Inteligencia Artificial y aprendizaje automático. Estas tecnologías permiten detectar transacciones sospechosas al instante, aplicando el nivel justo de fricción para evitar fraudes sin afectar la experiencia del cliente legítimo.

2. Implementa reglas antifraude adaptativas

Es muy importante implementar una estrategia antifraude dinámica, que evolucione a partir del historial de transacciones y los datos posteriores a cada evento. Contar con herramientas que permitan configurar y ajustar reglas de riesgo en tiempo real—y aprender de fraudes y disputas pasadas—es esencial para adelantarse a tácticas cada vez más sofisticadas.

3. Invierte en visualización y mapeo de transacciones

La capacidad de visualizar las conexiones entre actividades fraudulentas y comportamientos dentro de tu plataforma brinda una visión más clara de las vulnerabilidades. “Ver cómo se mueven los actores maliciosos dentro de tu ecosistema te permite cortar la estafa de raíz, no solo en el momento de la transacción”.

4. Elige plataformas de gestión de riesgo escalables e integradas

Las startups suelen crecer más rápido que su infraestructura de seguridad. Es clave utilizar una plataforma de gestión de riesgo escalable, que permita tomar decisiones en tiempo real, se integre fácilmente con otros sistemas y mantenga una experiencia fluida para el usuario. Emplea una solución integral que proteja a las empresas en múltiples canales de pago, como ACH, FedNow, transferencias bancarias y depósitos con cheque.