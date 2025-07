Trump da "10 o 12 días" a Putin para un alto al fuego con Ucrania

El presidente estadounidense, Donald Trump, redujo el plazo de 50 días que dio a su homólogo ruso, Vladimir Putin, para llegar a un acuerdo de alto al fuego con Ucrania porque "no hay razón para esperar"."Voy a hacer un nuevo plazo de unos 10 o 12 días a partir de hoy. No hay razón para esperar. No estamos viendo ningún progreso", dijo Donald Trump a la prensa en un segundo turno de preguntas en el complejo de golf de Turnberry (Escocia) ante el primer ministro británico, Keir Starmer.

Minutos antes, a la entrada de las instalaciones, Trump se mostró "decepcionado" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque, al término de las "cuatro o cinco" conversaciones que ha mantenido con él, "lanza cohetes a ciudades, por ejemplo Kiev".

Trump sostuvo que reduciría el plazo de 50 días que le anunció a Putin el pasado 14 de julio y que comenzó el 22 del mismo mes, para llegar a un acuerdo de alto al fuego con Ucrania, porque "no hay razón para esperar".

rml (efe, afp)