Ataques rusos dejan 25 muertos en Ucrania tras ultimátum de Trump

Los bombardeos se llevaron a cabo un día después de que Trump diera a su homólogo ruso "10 o 12 días" para poner fin a su invasión de Ucrania, bajo amenaza de sanciones.Ataques rusos contra Ucrania mataron este martes (29.07.2025) al menos a 25 civiles, incluida una mujer embarazada y una quincena de presos, un día después del nuevo ultimátum de Donald Trump a Vladimir Putin.

Las autoridades precisaron que más de 70 personas también resultaron heridas. Los bombardeos se produjeron un día después de que el presidente estadounidense diera a su homólogo ruso "10 o 12 días", en lugar de 50, para poner fin a su invasión de Ucrania, bajo amenaza de sanciones.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció en redes sociales el bombardeo del centro penitenciario en la región de Zaporiyia, en el sur del país, calificándolo de "ataque deliberado, intencionado".

Aseguró que "los rusos no podían ignorar que estaban atacando a civiles en este establecimiento".

A través de su portavoz Dmitri Peskov, el Kremlin desmintió que se ataquen "objetivos civiles", asegurando que el ejército ruso solo realiza ataques "contra infraestructuras militares o vinculadas al ejército".

Las imágenes publicadas por el Ministerio de Justicia ucraniano muestran escombros y ladrillos esparcidos por el suelo alrededor de un edificio en la colonia penitenciaria de Bilenkivska, cuyas ventanas quedaron destruidas.

El ministerio precisó que no hay riesgo de fuga de los detenidos ya que el perímetro del centro no ha sido dañado. Nadiïa, una habitante de Bilenke, tuvo su casa dañada por el ataque. "A las seis menos diez, un vecino me llamó y me dijo: 'Ven rápido, tu techo ha desaparecido'. Ni una sola ventana está intacta", explicó la mujer de 74 años.

Los periodistas de AFP en el lugar constataron edificios en ruinas, ladrillos esparcidos por el suelo y en habitaciones con techos destrozados.

El jefe de la administración regional, Iván Fiódorov, indicó que Rusia llevó a cabo ocho ataques aéreos en la región de Zaporiyia, uno de los cuales impactó en la prisión, donde murieron 16 personas y 43 resultaron heridas.

