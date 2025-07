Clara Brugada hará Ley el Sistema Público de Cuidados, será enviada al Congreso CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada enviará al Congreso de la Ciudad de México la Ley del Sistema Público de Cuidados que buscará garantizar que las personas –en su mayoría mujeres– que necesitan apoyo para sus actividades diarias, o que tienen alguna forma de dependencia, reciban la atención necesaria a través de la redistribución las tareas de cuidado, tradicionalmente recargadas en las mujeres.

Durante la entrega de apoyos económicos a mujeres embarazadas, la mandataria capitalina adelantó que la próxima semana –iniciando el mes de agosto– enviará al Congreso capitalino la Ley del Sistema Público de Cuidados, que protegerá y apoyará a las mujeres que realizan labores de cuidado, a las cuales se les instalará lavanderías y comedores gratuitos para realizar sus trabajos.

“¿Qué queremos? Que en esta Ciudad de México, el Sistema Público de Cuidados se convierta en ley. Así que muy pronto vamos a presentar, ya en unos cuantos días (...) En una semana estaremos presentando la iniciativa para hacer la ley del Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México. En la Ley quedará garantizado que, vengan los gobiernos que vengan, tendrán la obligación de construir más Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil”, comentó.

“Esto es muy importante porque, ¿qué es un Sistema Público de Cuidados? Aquí en la Ciudad de México estamos trabajando mucho para impulsar la Casa de las Tres Erres, que significa: la primera erre, reconocer; darle valor a lo que históricamente se ha invisibilizado, que es el trabajo de los cuidados, el trabajo que sostiene la vida de esta sociedad. ¿Quién se dedica al cuidado de las niñas y los niños? Las mujeres, principalmente. — Clara Brugada

Clara Brugada añadió que “aquí empiezan los problemas, porque aunque es un trabajo, un trabajo que no tiene horario en el día; un trabajo que no tiene día de descanso; un trabajo que no tiene vacaciones, es un trabajo que no se valora. Sólo se valora cuando no se hace. Y cuando llegan y están los trastes sucios y las camas sin tender, entonces ahí es cuando preguntan: ¿qué pasó, por qué no se hizo? ¿Verdad?”.

Así que lo que queremos es, dijo, reconocer lo que significa la tarea de los cuidados en la sociedad. La segunda erre de este proyecto de las Casas de las Tres Erres, significa redistribuir este trabajo. No sólo las mujeres tienen que hacer la tarea de los cuidados, no. Hay que redistribuir en la familia y el estado.

¿Qué contempla el Sistema Público de Cuidados en CDMX?

Habrá espacios para cuidar a los adultos mayores con las Casas de Día, o para las personas con discapacidad

o para las personas con discapacidad Se están implementando lavanderías públicas en los espacios de gobierno, para que puedan llegar y allí lavar la ropa de manera gratuita.

en los espacios de gobierno, para que puedan llegar y allí lavar la ropa de manera gratuita. Habrá comedores comunitarios, donde la comida es subsidiada, y es “una comida nutritiva y sabrosa”.

“Pero, ¿qué hacemos con estos programas? De lo que se trata es de disminuir el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas. Y esa es la tercera erre: erre de reducir el tiempo que las mujeres dedican a estas tareas. ¿Y en dónde va a haber esto que estoy diciendo? En las Utopías, que son grandes espacios públicos transformados para beneficiar a toda la población”. — Clara Brugada

Sistema Público de Cuidados se fortalecerá con lactarios

La Bancada Naranja en el Congreso CDMX busca enriquecer la Ley del Sistema Integral de Cuidados mediante permisos de cuidados, de paternidad y la instalación de lactarios para las mujeres, especialmente las que trabajan en el Gobierno capitalino, a fin de apoyar a las y los trabajadores que tengan dicha necesidad.

El coordinador de la Bancada Naranja, Royfid Torres promovió cambios a los artículos 3 y 15 de la Ley de Administración Pública para impulsar las propuestas antes mencionadas, pues “se trata de dotar de esta posibilidad a los trabajadores para que puedan atender a sus hijos, padres o en casos especiales donde tengan que acudir a terapias o tareas más específicas de cuidado”.

La reforma propuesta incluye la posibilidad de informar periódicamente sobre dichas acciones, para poder medir el impacto, mejorarlas o modificarlas, pero también para dar seguimiento al Sistema Integral de Cuidados y sus acciones de manera puntual y evitar abusos, promoviendo al mismo tiempo su rendición de cuentas.