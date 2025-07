Con aviones, Alemania apoya puente aéreo para Gaza

Las críticas internacionales a la dura operación militar israelí en Gaza son cada vez más vehementes. Alemania quiere participar en un puente aéreo de alimentos y medicinas desde Jordania.Las críticas internacionales a la táctica militar israelí en la Franja de Gaza son cada vez más duras. Al parecer, también el Gobierno alemán está perdiendo poco a poco la paciencia con la Administración del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Este lunes (28.07.2025), el canciller conservador Friedrich Merz convocó a su gabinete de Seguridad en Berlín para debatir la situación de la hambrienta población gazatí.

Tras la reunión, Merz emitió una breve, pero clara declaración: "Israel debe mejorar inmediatamente la catastrófica situación en Gaza de forma integral y sostenible. Israel debe proporcionar a la sufrida población civil ayuda humanitaria y médica rápida, segura y suficiente".

Asimismo, el canciller exigió: "Ahora, es necesario un alto el fuego integral y no solo a corto plazo en Gaza. Y Hamás debe despejar de una vez el camino para ello. También el Gobierno israelí debe hacer todo lo que esté en sus manos para conseguirlo".

Un puente aéreo desde Jordania

Aparte del canciller y el vicecanciller, Lars Klingbeil, el Gabinete de Seguridad incluye a los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa, así como al jefe de la Cancillería y a representantes de los servicios secretos. El principal objetivo de la reunión fue encontrar una voz unificada para el Gobierno en el debate cada vez más acalorado en Alemania sobre la guerra en Gaza.

En los últimos días, el Gobierno germano pareció haber tomado conciencia de que -junto con Francia y el Reino Unido- debía presionar más enérgicamente para mejorar la ayuda humanitaria para los aproximadamente dos millones de habitantes de la estrecha franja costera del Mediterráneo. Merz anunció que, junto con los Gobiernos de Londres y París, organizaría un puente aéreo desde Jordania para lanzar paquetes de ayuda sobre Gaza.

Este 29 de julio de 2025, Merz recibió en Berlín al rey Abdullah II de Jordania. En ese encuentro, también abordó la ayuda desde el aire. El canciller explicó que dos aviones Airbus A400M de las Fuerzas Armadas alemanas ya estaban en camino a Jordania. Los primeros vuelos de ayuda podrían despegar a mediados de semana, a más tardar el próximo fin de semana.

Muertos en los puntos de recogida

El anterior Gobierno de coalición germano, integrado por socialdemócratas, verdes y liberales, había lanzado una campaña similar en marzo del año pasado. Organizaciones humanitarias han criticado repetidamente estos vuelos de ayuda por considerarlos insuficientes. También Merz dejó claro que sería mejor volver a abastecer a la población por tierra.

"Somos conscientes de que esto solo es una ayuda muy pequeña para la gente de Gaza, pero nos complace hacer esta contribución", dijo el canciller respecto del puente aéreo. Israel afirmó que en los últimos días volvió a permitir que unos 250 camiones crucen la frontera con la Franja de Gaza. Sin embargo, expertos calculan que se necesitan al menos 600 camiones al día.

En las semanas previas a la reanudación de la ayuda, apenas se habían realizado entregas. Las organizaciones humanitarias informaron de personas hambrientas, de personas que murieron mientras esperaban comida en los puntos de distribución, y de personas que murieron allí por disparos.

Recientemente, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó breves alto el fuego en las partes de la Franja de Gaza donde no está desplegado el Ejército.

Existencia de Israel, "razón de Estado" de Alemania

No pasa un día en que no se aborde el conflicto de Oriente Medio en el centro político de Berlín. Para Alemania, el tema es extremadamente sensible: como consecuencia del Holocausto, el asesinato de seis millones de judíos europeos durante la dictadura nazi, la defensa del derecho de Israel a existir es la razón de Estado alemana, es decir, una directriz clara para cualquier Gobierno alemán de posguerra.

Poco después de tomar posesión de su cargo, a principios de mayo, Merz declaró que ya no entendía qué objetivos perseguía Israel en Gaza.

Pese a ello, mientras otros Estados tomaban medidas concretas contra el Gobierno de Israel, el nuevo Gobierno alemán insistió en el derecho de Israel a defenderse tras el sanguinario ataque terrorista de la organización radical islamista Hamás del 7 de octubre de 2023. Hamás es considerada una organización terrorista por la Unión Europea, y también por Estados Unidos, además de otros países.

Cuando el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció el viernes pasado (25.07.2025) que planeaba reconocer un Estado palestino en septiembre, Berlín se apresuró a aclarar que ese no era el caso para Alemania.

"El Gobierno alemán aún no ha tomado una decisión al respecto. No consideramos el reconocimiento como un primer paso, sino como uno de los posibles pasos finales hacia la realización de una solución de dos Estados", reiteró Friedrich Merz a principios de esta semana.

Merz podría tomar nuevas "medidas" contra Israel

El pasado fin de semana quedó claro que el Gobierno alemán revisaría su reservada postura: Friedrich Merz habló por teléfono con Netanyahu, Macron y el primer ministro británico, Keir Starmer.

El viernes por la noche, Alemania, Francia y Reino Unido ya habían publicado una declaración en la que exigen al Gobierno de Israel poner fin a la guerra en Gaza y renunciar a la anexión de territorios en la Cisjordania palestina ocupada.

Esta postura más dura hacia el Gobierno de Netanyahu, también es una reacción del Gobierno de Merz a recientes sondeos de opinión: en una encuesta de junio, realizada por el instituto Infratest-dimap, una gran mayoría afirmó que ya no podía confiar en lo que hace el Gobierno de Israel.

Asimismo, el canciller alemán anunció nuevas "medidas" si el Gobierno de Israel no reacciona, sin especificar cuál podría ser la respuesta. Una posibilidad sería detener algunas entregas de armas alemanas o suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel.

(vt/cp)