Revista Science retira polémico estudio sobre extraña forma de vida

La revista Science quitó un estudio de 2010 financiado por la NASA que afirmaba que la bacteria GFAJ-1 podía crecer con arsénico, un elemento venenoso para la vida, algo que otros científicos no lograron confirmar.En diciembre de 2010, la revista Science publicó un explosivo informe titulado "A bacterium that can grow by using arsenic Instead of phosphorus", una investigación respaldada por la NASA que aseguraba que la bacteria GFAJ-1, hallada en el lago Mono de California, era capaz de sobrevivir con arsénico, un elemento tóxico para la vida.

De haberse confirmado, este hallazgo habría ampliado las posibilidades de encontrar vida en otros planetas, ya que sugería que los organismos podrían adaptarse a condiciones extremas. El anuncio generó un enorme revuelo en la comunidad científica y en los medios de comunicación.

Ahora, a casi 15 años de la publicación, Science ha anunciado que ha retirado el informe de su sitio debido a que la "conclusión clave del artículo se basa en datos erróneos", decisión editorial que los autores critican.

Los resultados no pudieron replicarse

Tras la publicación, varios grupos de investigación intentaron reproducir los experimentos, pero no obtuvieron el mismo resultado. Científicos como David Sanders, biólogo de la Universidad de Purdue, afirmaron que los ensayos podrían haber estado contaminados.

"El problema fue que la evidencia presentada no respaldaba las conclusiones desde el principio, ya que el arseniato estaba contaminado con fosfato", explicó Sanders en declaraciones recogidas por Retraction Watch.

¿Por qué Science decidió retirar el estudio?

Holden Thorp, editor jefe de la revista Science, argumentó en un comunicado que la retractación del artículo se justifica "si un error fundamental socava una parte sustancial de un artículo o una conclusión importante. Incluso si no hubo fraude ni manipulación, se considera apropiado retractarlo".

En el informe de prensa junto a Vada Vinson, editora ejecutiva de la revista, Thorp recordó que Science ha aumentado el número de retractaciones de estudios científicos en los últimos años por razones distintas al fraude.

Los autores defienden su investigación

Los autores del artículo original, entre ellos Ariel Anbar, de la Universidad Estatal de Arizona, no están de acuerdo con la decisión de la revista y defienden sus datos.

"Uno no se retracta un artículo porque la interpretación sea controvertida, o incluso porque la mayoría esté en desacuerdo con la interpretación. Al menos, ese no había sido el caso hasta ahora", señala.

NASA pide reconsiderar la decisión

El estudio original había sido parcialmente financiado por la NASA. De hecho, cuando en 2010 se reveló la investigación, la agencia espacial celebraba el hallazgo como una prueba de "vida arsénica", un gran avance para la astrobiología.

Ahora, la NASA también mostró su desacuerdo con la decisión editorial. Nicky Fox, directora de la misión científica de la agencia espacial, dijo en un comunicado que la NASA no apoya la retractación y anima a Science a reconsiderarlo.

"El cambio en la política de la revista Science de retractarse de las publicaciones de investigación debido a la desconexión entre los datos y las conclusiones publicadas no tiene precedentes y pone en entredicho las normas vigentes en el ámbito de la investigación y la ciencia", cuestiona Fox.

Editado por Jose Urrejola, con información de AP, Science.org, The New York Times y Retraction Watch