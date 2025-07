¡Superabuelita! Lleva a su nieto para ver un tsunami tras el terremoto de 8.8 grados

La alerta de tsunami que se activó en varias costas de América Latina tras el poderoso sismo de 8.8 grados en Rusia generó evacuaciones, cierres de puertos y medidas de prevención en países como Perú, Ecuador y Colombia. Sin embargo, una peculiar escena en Lima se volvió viral por la forma en que una abuela enfrentó el fenómeno natural.

Durante una transmisión en vivo en la zona de playas del distrito de Chorrillos, una reportera peruana entrevistó a una abuelita que se encontraba en el lugar junto a su nieto. Lo que llamó la atención no fue solo su presencia en un área acordonada, sino su motivo para estar ahí.

“Vi la televisión y me alerté, y quería ver algo, nunca he visto un tsunami. Me traje a mi nieto para que también lo vea”, declaró la mujer para un canal de televisión peruano. “Me han dicho que es algo preventivo, que no es de alto riesgo”, añadió.

Cuando la reportera le preguntó si no temía por su seguridad, la abuelita respondió con tranquilidad:

“Si me tengo que ir, me voy solo para enfrente. No me debo meter a las calles”.

Perú cierra 125 puertos por alerta de tsunami

Tras el sismo en Rusia, que provocó un “tren de olas” con demoras de más de dos horas antes de alcanzar las costas del Pacífico, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, confirmó el cierre de 125 puertos de manera preventiva.

Además, Defensa Civil había informado previamente sobre el cierre de 65 puertos y el bloqueo de accesos a playas en Lima, desde el malecón Grau (Chorrillos) hasta Armendáriz (Miraflores), para proteger a la población.

Pese a las advertencias, muchas personas acudieron a zonas elevadas para observar el fenómeno, ignorando las recomendaciones de las autoridades. El caso de la “superabuelita” generó reacciones mixtas: desde críticas por exponer a su nieto, hasta memes y comentarios que celebraban su espíritu curioso.

¿Qué tan peligroso era el tsunami?

Hasta el momento, no se han reportado daños graves en las costas de América Latina por este evento, aunque las autoridades continúan monitoreando el comportamiento del mar.

Expertos señalaron que las olas podrían variar en altura según la zona de impacto y que, aunque algunas alertas eran preventivas, siempre se debe acatar la instrucción de las autoridades.

El incidente sirve como recordatorio de que, aunque la curiosidad es natural, ante fenómenos naturales como los tsunamis, la prioridad siempre debe ser la seguridad.