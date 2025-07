“Bola de ineptos y cínicos”: Alito ataca a Morena por solicitud de desafuero en su contra

Alejandro “Alito” Moreno se presentó con el periodista Ciro Gómez Leyva durante la mañana de este jueves 31 de julio, tras la reactivación del desafuero en su contra y señalando a Morena por acusaciones sin pruebas.

La Fiscalía Anticorrupción de Campeche solicitó el desafuero de Alito para investigar presuntos desvíos de recursos públicos por más de 83 millones de pesos durante su gobierno estatal.

“Alito” vs. Morena

“Alito” Moreno explicó que el fuero no puede ser suprimido sin antes presentar pruebas, por lo que estas acusaciones las describió como un “distractor” debido a las dificultades actuales que enfrenta el partido Morena.

Recientemente, el senador Adán Augusto López es investigado por sus vínculos con exfuncionarios vinculados al narcotráfico, mientras que otras figuras políticas son exhibidas por su estilo de vida lujoso.

“A mí no me asustan, jamás me van a echar para atrás, nada más que son una bola de ineptos y cínicos, los de Morena. No ayudan en nada a su presidenta, que hoy está en los momentos más complicados”, explicó el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Señalamientos y pruebas

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MXvsCORRUPCIÓN) reveló documentos que vinculan al dirigente nacional del PRI con contrataciones irregulares cuando fue gobernador de Campeche (2015–2019).

Entre las anomalías detectadas se encuentran pagos por 27.2 millones de pesos a través de la Secretaría de Seguridad Pública mediante prestanombres, así como la adjudicación de contratos a empresas sin giro claro. Uno de los casos más llamativos fue el de una firma de buceo contratada para ofrecer asesoría fiscal.

También se identificaron convenios por más de 12 millones de pesos con la empresa C&N Consultoría, gestionados por la Administración Portuaria Integral de Campeche. La Fiscalía presentó la solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados el viernes 25 de julio.