Condenan a ingeniero por asesinar y esconder el cuerpo de su madre, quien le exigió tender su cama

Jean Pierre P. P., de 30 años, recibió la sentencia de 40 años de cárcel, la pena máxima agravada, por el homicidio de su madre. Este asesinato tuvo lugar entre la noche del 2 y la madrugada del 3 de septiembre de 2024 en Alangasí, una parroquia rural situada en Quito, Ecuador.

De acuerdo con la Fiscalía, el joven mató a su madre por medio de estrangulamiento y asfixia en el domicilio que compartían. Después de llevar a cabo el asesinato, trató de evitar ser descubierto: adquirió una maleta negra, ocultó el cuerpo y lo lanzó en una zanja, posteriormente reportó de manera engañosa que su madre estaba desaparecida.

¿Qué dicen las indagatorias?

Las investigaciones mostraron que tenía la intención de abandonar el país, lo que llevó a que el 13 de septiembre de 2024 se efectuara su arresto durante una redada. En el proceso judicial, el ministerio público presentó evidencia crucial, incluyendo los resultados de dieciocho grabaciones de cámaras de vigilancia de la zona, exámenes forenses y pruebas de ADN que verificaron la existencia de material genético tanto en el lugar del delito como en la maleta.

En su testimonio, el acusado afirmó que no tenía la intención de lastimar a su madre, “y que todo comenzó con una discusión por no haber tendido su cama”. No obstante, la experta que analizó su personalidad señaló que mostraba impulsividad, falta de planificación y un control de impulsos deficiente. “La pericia psiquiátrica descartó trastornos mentales”.

¿Qué dice el fallo?

El Tribunal de Garantías Penales emitió un fallo más severo debido a que se trató del asesinato de una mujer, basándose en el artículo 47, numeral 21 del COIP y el artículo 10 de la Ley para Prevenir la Violencia Contra la Mujer. También se dispuso el abono de USD 20,000 como compensación total para los familiares de la víctima.

El fallo establece un precedente debido a la seriedad del caso y fortalece el enfoque de justicia con perspectiva de género en los delitos familiares.