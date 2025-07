Junta de Birmania anuncia fin del estado de emergencia y elecciones

La junta militar que detenta el poder en Birmania (Myanmar) anunció el fin del estado de emergencia decretado desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y activó la convocatoria de elecciones.En una batería de comunicados, la dictadura anunció el fin del estado de emergencia, con el que las fuerzas armadas mantuvieron plenos poderes ejecutivos y legislativos en los últimos 54 meses en Birmania.

Además, se anunció la disolución del Consejo de Administración del Estado, el nombre formal de la junta militar birmana, y la creación de otro organismo, encabezado por el general golpista Min Aung Hlaing, para liderar el periodo de transición hacia los comicios, que deben celebrarse en los próximos seis meses.

Elecciones en diciembre

El general golpista y primer ministro interino de la junta militar, Min Aung Hlaing, declaró que los comicios podrían tener lugar en diciembre, informa el diario The New Global Light of Myanmar, controlado por la junta desde la sublevación, sin precisar el día y pese al rechazo de la oposición, que lo considera una "farsa".

"Aún queda un largo camino por recorrer en el futuro del país. Lo que hemos logrado hasta ahora es solo el comienzo de un segundo capítulo. Ya hemos superado el primero. Ahora, estamos comenzando el segundo", dijo Min Aung Hlaing durante una ceremonia celebrada en Naipyidó en la mañana ayer miércoles.

En los últimos días, la junta militar ha promulgado una batería de leyes que castiga con años de prisión a quienes obstruyan el proceso electoral de cualquier forma y con la pena capital a quienes causen muerte en estos intentos de "destruir el proceso electoral", según reseña el mismo periódico oficialista.

Para que la junta militar pudiera comenzar a organizar los comicios, la dictadura militar debía levantar el estado de emergencia decretado desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 y que, tras múltiples extensiones, concluye este jueves.

Una "farsa", según la oposición

La celebración de elecciones ha sido catalogada como una "farsa" previamente por el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), constituido en parte por diputados del Legislativo que se tenía que constituir el día del golpe y que se declara el poder legítimo de Birmania desde la semiclandestinidad.

La asonada terminó con una década de transición democrática en el país, liderada entre 2016 a 2021 por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, detenida desde el levantamiento militar, y sumió a Birmania en el conflicto y la semianarquía.

El rechazo a esta cúpula militar desencadenó un movimiento de protesta que se transformó en una rebelión armada en la que varias guerrillas y grupos prodemocráticos se disputan con la junta el control de territorios.

Aunque la junta lleva meses invitando a las guerrillas a sentarse a negociar, con mediación de China, la mayoría lo rechazan.

rml (efe, afp)