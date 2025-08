Alarma incidencia de trata en CDMX contra menores

Pese a que la Ciudad de México ocupa el segundo lugar y la tercera tasa más alta en víctimas de trata de personas por cada 100 mil habitantes, dicho delito ha ido a la baja en la capital gracias al trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), quienes han concentrado sus esfuerzos en la alcaldía Cuauhtémoc, en donde tiene presencia el Tren de Aragua.

Y es que la estructura criminal más poderosa de Venezuela, el Tren de Aragua, llegó –desde hace unos años– a la Ciudad de México, dejando a su paso muertes e inseguridad por la red de trata que extendieron a varias partes del mundo, de la cual se ha cerciorado su presencia en hoteles de zonas consideradas ‘focos rojos’, como lo es Sullivan, Buenavista, Guerrero y La Merced, zona de la Cuauhtémoc en donde históricamente ha existido el sexo servicio.

En entrevista con Publimetro , Haydeé Vargas Sánchez, fiscal de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas expuso que desde la pandemia por el covid-19 el delito ha ido a la baja en la Ciudad de México, aunque resaltó que tienen identificadas las ‘zonas de tolerancia’, en donde se ejerce el trabajo sexual. Y es que la FGJCDMX logró –este 2025– vinculaciones a proceso contra dos integrantes del Tren de Aragua, por su posible participación en delitos de trata en su modalidad de explotación sexual.

CDMX pone lupa en el Tren de Aragua por casos de trata Foto: Nicolás Corte / Publimetro

Respecto a la trata en su modalidad de pornografía infantil –tipificada legalmente como una forma de explotación– la Fiscalía CDMX obtuvo siete vinculaciones a proceso y dos sentencias condenatorias por dicho delito; mientras que, entre enero y julio de 2025, judicializó 24 casos, al tiempo que la incidencia delictiva bajó de 23 denuncias en el mismo periodo de 2024 a 12 en este 2025.

¿Cómo ha sido el combate contra la trata en CDMX?

— Se hacían más operativos (antes) pero a raíz de la pandemia ha disminuido (trata de blancas), pero ha crecido otra modalidad que sería la de pornografía de personas menores de edad, ha habido algunos cambios reitero, considero que puede ser a raíz de pandemia. Lo primero que se hace es brindar apoyo legal, médico y psicológico a las víctimas para poder iniciar nuestra investigación. Las personas extranjeras que fueron víctima de delito también estamos brindándoles la atención, vemos si fueron enganchadas o captadas desde su lugar de origen y trasladadas al territorio nacional, a esta ciudad, porque si no sería competencia federal.

¿Cómo son los operativos contra la trata?

— Últimamente no hemos hecho, porque no hemos tenido una denuncia que amerite tal cual un operativo, pero generalmente cualquier investigación, tenemos que ser eficientes para poder acudir a un juez y en dado caso, nos autorice una orden de cateo y con ello pudiéramos ingresar a un domicilio y obviamente respetando los derechos humanos de las personas moradoras o propietarias del lugar. Pero si identificamos a la víctima que tenemos en nuestra investigación que se da inicio, pues es localizarla y en el caso brindar apoyo médico y psicológico una vez localizada para ser extraída del lugar donde se encuentra o en el riesgo que se encuentre y después traerla a esta Fiscalía.

¿Cuáles son los focos rojos por este delito?

— Son las zonas de tolerancia, donde se ejerce el trabajo sexual, esa es una de las modalidades no es que el trabajo sexual o prostitución sea igual a trata, es importante aclararlo y pues posiblemente en estos lugares donde se ejerce el trabajo sexual pudiera haber víctimas como todos sabemos estos puntos de tolerancia.

¿Dónde se ubican?

— Las zonas de tolerancia, pues se ubican –por nombrar alguna– no solo pertenecen a una alcaldía, como Calzada de Tlalpan, hay otras, por ejemplo Sullivan que pertenece a otra alcaldía. Entonces, nos vamos a estos puntos, que son los que existen en la ciudad, se brindan ferias de servicios, ahí hacemos presencia. Brindamos orientación jurídica o psicológica, si es que alguna de las personas que hay ejercen el trabajo sexual.

¿Tienen identificado al grupo criminal el Tren de Aragua?

— El grupo identificado, tenemos una investigación de algunos (...) no tengo un dato exacto y me parece, quizá, tener alguna investigación contra personas extranjeras, migrantes, es anonimato. Es decir, por no ser originarios de esta ciudad, pues es como más tardado su identificación y su localización, también es porque quizás se destina a llegar a otra entidad o al norte del país.

¿Se apoya a las víctimas de trata extranjeras?

— Sí, las personas extranjeras que están en condición de desplazamiento o movilidad, Migración sí tiene programas para retorno a su lugar de origen. Si es voluntario, pues tendrán que acudir ellos, si están en una investigación y ya no desean continuar o no pueden acreditar sus legal de estancia, es de índole nacional.