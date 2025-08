¡Qué está pasando! ¿Es cierto que las ardillas en California se volvieron carnívoras?

En el Parque Regional Briones, ubicado en el condado de Contra Costa, California, las ardillas terrestres han sorprendido a la comunidad científica. Tradicionalmente granívoras, es decir, consumidoras de semillas, nueces y frutos, estas ardillas fueron observadas adoptando un comportamiento carnívoro inédito.

Según un estudio publicado en diciembre de 2024 en el Journal of Ethology, se documentaron 74 interacciones entre estas ardillas y ratones de campo, conocidos como voles, durante junio y julio de ese año. De estos encuentros, el 42% involucró caza activa. Las ardillas perseguían a los voles, los atrapaban, los mataban mordiendo su cuello y luego los consumían, a menudo decapitándolos o desollando su piel para acceder a la carne y órganos.

Ardillas oportunistas, no exclusivamente carnívoras

Aunque el hallazgo ha causado revuelo, los investigadores aclaran que este comportamiento no significa que las ardillas ya no comen nueces. De hecho, no hay evidencia de que hayan dejado de comer nueces, semillas u otros alimentos vegetales. Su dieta principal sigue siendo granívora, pero han demostrado una notable flexibilidad alimenticia, comportándose como omnívoras oportunistas cuando la situación lo permite.

La causa más probable de este comportamiento parece estar vinculada con un aumento inusual en la población de voles en la zona, como reportaron usuarios en la plataforma iNaturalist. Esta abundancia habría facilitado el acceso a una fuente rica en proteínas, motivando a las ardillas a aprovechar la oportunidad.

Adaptación en un mundo cambiante

El equipo de investigación, liderado por Jennifer E. Smith (Universidad de Wisconsin-Eau Claire) y Sonja Wild (UC Davis), sugiere que esta flexibilidad dietética podría ser clave para la supervivencia de la especie en entornos cambiantes, como aquellos impactados por el cambio climático o la actividad humana. La capacidad de modificar su comportamiento alimenticio ante la disponibilidad de recursos refleja una estrategia adaptativa que podría beneficiar a otras especies en situaciones similares.