Israel Vallarta, entre lágrimas, lanza seria amenaza: “Se van a enterar”

Israel Vallarta, señalado desde 2005 como presunto integrante de la banda de secuestradores “Los Zodiaco” y protagonista del caso que involucró a Florence Cassez, salió del penal federal visiblemente afectado, acompañado de su esposa, su abogado y su abogada.

Vestía un suéter gris y portaba un cubrebocas negro. Cuando se acercó a los medios de comunicación, fue interceptado por decenas de reporteros. Entre lágrimas, lanzó un mensaje contundente.

“Gracias a todos ustedes por estos años conmigo. A cada uno quisiera contestarle. No puedo hablar muy fuerte por problemas de garganta. A todo el pueblo mexicano gracias porque no quisieron creer lo que otros gobiernos dijeron. Tardé 20 años en ejercer mi derecho de réplica”, expresó con la voz entrecortada.

“Hay cosas que se van a enterar”

Aunque dijo estar en shock por la noticia de su liberación —la cual recibió apenas la noche anterior—, Vallarta no dudó en advertir que aún queda mucho por revelar sobre lo que vivió dentro del sistema penal.

“Hay muchas cosas que con el paso de los días se van a enterar. Son muchos años en los que no me dejaban hablar. En el penal me grababan abrazando a mis hijos y esposa, pero todo era para mal”, denunció.

También recordó el daño a su vida personal y familiar, y lamentó que se le haya arrebatado su juventud. “Ahora soy abuelo, voy a conocer a mi familia. No recuperaré mi tiempo, pero ahora voy por la verdad. La justicia que yo busco no es económica”, aseguró.

“Nunca quise golpearlo ni matarlo”

Vallarta confirmó que tuvo contacto en prisión con Luis Cárdenas Palomino, exmando de la AFI hoy procesado por tortura, a quien señaló como uno de los responsables del montaje que lo mantuvo preso dos décadas.

“Luis Cárdenas Palomino ya no está en este penal, no sabemos dónde está. Unos dicen que está en Santa Martha. Tuve contacto con él, nunca lo ofendí ni lo amenacé, nunca quise golpearlo ni matarlo”, afirmó. “Busco justicia correctamente.”

Críticas a medios y a gobiernos pasados

En su breve intervención, Vallarta también se refirió a los medios de comunicación que participaron en su acusación hace casi dos décadas. Aunque no mencionó directamente a Carlos Loret de Mola, insinuó que estos medios actuaron por encargo del régimen de aquel entonces y fueron cómplices del montaje que lo mantuvo en prisión durante 20 años

“Algunos medios actuaba bajo pagos del régimen. No hay nada, no pudieron sustentar nada. Existen una serie de aberraciones que el día que se enteren se irán de espaldas”, dijo, refiriéndose a irregularidades en el caso.

Entre lágrimas, recordó a sus padres fallecidos, criticando que durante el gobierno de Felipe Calderón “nunca se le permitió hablar”. Dijo que aún hay funcionarios que se empecinan en sostener una verdad que, según él, nunca existió.

“Va a haber verdaderos responsables. Siempre supe que iba a haber justicia.”