¿Qué líneas del Metro CDMX están afectadas hoy?

Usuarios del Metro de la Ciudad de México han reportado este viernes 1 de agosto de 2025 afectaciones en al menos cuatro líneas del sistema: la 8, 9, 12 y B. La lluvia en la capital esta mañana ha provocado retrasos y paros prolongados que han generado inconformidad entre quienes usan el transporte para llegar a sus trabajos.

Línea 8: circulación lenta sin razón aparente

Una de las más mencionadas en redes sociales es la Línea 8, que corre de Constitución de 1917 a Garibaldi. Usuarios señalaron demoras de más de siete minutos entre trenes y vagones completamente detenidos, sin que haya precipitaciones que justifiquen el servicio irregular.

“¿Qué pasa en la Línea 8 que va súper lenta? Más de 7 minutos y no pasa el Metro. No está lloviendo”, escribió una usuaria.

En respuesta, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que se “agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8” e hizo un llamado a permitir el libre cierre de puertas y no accionar las palancas de emergencia sin motivo justificado.

Línea 12: saturación y paros en estaciones

En la Línea 12, que va de Mixcoac a Tláhuac, también se reportaron demoras. En estaciones como Calle 11, los trenes permanecieron parados hasta por cinco minutos, lo que ha generado molestia entre los usuarios.

“Agilicen el servicio en la línea 12, ¿qué pasa? Llevamos 5 minutos parados”, denunció un usuario.

El Metro atribuyó las demoras a una “afluencia alta” y aseguró que “se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Línea B: trenes lentos y condiciones deterioradas

Otra línea afectada es la B, que conecta Ciudad Azteca con Buenavista. Usuarios reportaron tiempos de espera de hasta 10 minutos y avance lento, especialmente en dirección a Buenavista. También se quejaron por el mal estado de los vagones.

“El avance súper lento, las lámparas en pésimas condiciones y no me pregunten el vagón porque con tanta gente no se alcanza a ver. Ya denle prisa a esto, a mí sí me regañan por llegar tarde al trabajo”, escribió un pasajero.

Línea 9: trenes regresados y detenciones imprevistas

Finalmente, en la Línea 9 (Pantitlán–Tacubaya), los usuarios denunciaron que un tren que ya estaba por salir en Pantitlán fue regresado sin explicación. Otros señalaron que, pese a que el avance era fluido, los trenes comenzaron a detenerse sin motivo claro.

“¿Retiraron otro tren? ¿Es la lluvia? Ya se iba a ir el tren en Pantitlán y lo regresaron”, reportó una persona en redes.