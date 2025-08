Recontratan a Eduardo Morales Palomino, exjefe policial acusado de abuso de autoridad en Guanajuato

Christian Eduardo Morales Palomino, ex coordinador de la Región IV de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, fue recontratado por el municipio de Apaseo el Alto como subdirector de Seguridad Pública, pese a que fue dado de baja en diciembre de 2024 por un caso de abuso de autoridad.

Su reincorporación fue confirmada por la alcaldesa Monserrat Mendoza Cano, quien defendió la decisión asegurando que Morales Palomino cuenta con su confianza y que, en su anterior gestión como presidenta municipal, ya había demostrado resultados positivos.

“Por supuesto que hablamos con él, no hay nada, está limpio la verdad si fue preguntar qué fue lo que pasó, no hay nada que señalarle, buscamos si hay un procedimiento por ahí o algo, no lo hay, y lo vuelvo a decir con nosotros trabajó bien en su momento, y tiene todo el derecho de seguir demostrando, hay un dicho que dice que por una vez que te agarraron no significa que estés manchado para siempre”, expresó la alcaldesa.

Baja ocurrió tras video de abuso policial

Morales Palomino fue separado de su cargo el 16 de diciembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato lo identificó en un video que mostraba a un grupo de policías golpeando y humillando a dos jóvenes detenidos. En ese entonces, se desempeñaba como coordinador de la estrategia regional de seguridad para varios municipios, incluidos Celaya, Juventino Rosas, Comonfort, Salvatierra, Tarimoro, Apaseo el Grande y Apaseo el Alto.

Antes de eso, tuvo una trayectoria destacada en la Policía Federal y fue coordinador operativo en la Policía Municipal de Celaya, así como titular de Seguridad Pública en Apaseo el Alto.

Polémica reincorporación

La decisión de reincorporarlo ha generado reacciones divididas en la opinión pública, debido a los antecedentes recientes del funcionario. Sin embargo, no existe hasta ahora un proceso formal en su contra, lo que ha permitido su retorno al servicio activo.

El gobierno municipal sostiene que Morales Palomino merece una segunda oportunidad para recomponer su imagen y continuar aportando a la seguridad de la región.