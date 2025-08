“Ya me voy”, así informan a la esposa de Israel Vallarta sobre su liberación

Israel Vallarta Cisneros fue absuelto la noche del jueves 31 de julio, tras casi 20 años en prisión preventiva. Su detención en 2005, junto con Florence Cassez, fue parte de un operativo televisado que luego se comprobó como un montaje.

Acusado de liderar la presunta banda de secuestradores “Los Zodiaco”, permaneció casi 20 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Durante años, denunció tortura y graves violaciones al debido proceso.

Mary Sainz acude al penal

En redes sociales se difundió el video en el que su esposa se traslada al penal, después de que notifican a Israel Vallarta de que se retira tras su absolución e inmediata libertad. Sucedió en la noche del jueves 31 de julio, y fue confirmado por el personal de la institución y por un compañero suyo.

“Ahorita 20 minutos le acaban de llamar al juzgado y ya regresó y bien contento, dice: ya me voy, ya me voy (...) Mary, qué crees, me dice la licenciada de mi esposo que tu esposo ya se va y le acaban de notificar su absoluta libertad de absolución”, detalló en el video.

¿Quién es Israel Vallarta Cisneros?

Fue detenido en diciembre de 2005 junto con la ciudadana francesa Florence Cassez durante un operativo que, posteriormente, se reveló como un montaje televisado por autoridades federales. A lo largo de su reclusión, Vallarta denunció tortura, fabricación de pruebas y violaciones al debido proceso.

Diversas organizaciones internacionales, como el Comité Contra la Tortura de la ONU, solicitaron medidas cautelares debido al deterioro de su salud, que incluyó artrosis, ansiedad, migrañas y lesiones vertebrales.

En 2025, un tribunal federal ordenó revisar la legalidad de su prisión preventiva, luego de años de presiones jurídicas y mediáticas. El caso se convirtió en un emblema de las fallas estructurales del sistema de justicia en México.