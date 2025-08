No se disculparon, pero ya le dieron residencia: ¿Beatriz Gutiérrez Müller ya vive en España?

En los últimos días han cobrado fuerza versiones que afirman que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ya vive en España.

Reportes publicados por SDP Noticias y el El Imparcial aseguran que reside en el exclusivo barrio de La Moraleja, en Madrid, tras haber adquirido la nacionalidad española. Estas versiones citan como fuente principal la columna del periodista Salvador García Soto.

¿Ya vive en España y “muy bien”?

Esté último afirmó en su espacio informativo: “¿Saben quién ya vive en España? Ya se cambió y ya le dieron su residencia. La señora Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del expresidente López Obrador (...) pues ahora vive en España y por lo que entiendo vive muy bien”.

Además, citó una supuesta dedicatoria editorial en el diario La Jornada: “Decía, ‘Como las ratas saltó del barco cuando vio que podía hundirse’. Dicen que por ahí se lo dedicaron pues a la ahora residente y ciudadana española Beatriz Gutiérrez Müller”.

“Yo vivo en nuestro bello México”

No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial ni por parte de Gutiérrez Müller ni de fuentes gubernamentales. Por el contrario, en mayo de 2025, la escritora respondió en redes sociales a rumores similares con una declaración directa: “Yo vivo en nuestro bello México”.

Si bien se ha mencionado que su solicitud de nacionalidad española podría estar motivada por intereses académicos o por los estudios en Derecho de su hijo Jesús Ernesto López en la Universidad Complutense de Madrid, quien sí fue captado disfrutando de la vida nocturna española en un antro, no hay pruebas que indiquen que haya dejado México de forma permanente.

Gutiérrez Müller respaldó la solicitud de disculpa a España por la Conquista

Algo que olvidó o que ya no le importó a la ex no primera dama es que en 2019, en el contexto de la conmemoración de los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México, en su rol como presidenta del Consejo Honorífico de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, apoyó públicamente la solicitud de una disculpa por parte de España por los abusos cometidos durante la Conquista.

Aunque no fue la autora directa de la iniciativa, participó activamente en su promoción. En diversos foros y entrevistas, defendió la importancia de revisar la historia desde la perspectiva de los pueblos originarios y promover una reconciliación simbólica.

El entonces presidente AMLO envió una carta al rey Felipe VI y al gobierno español solicitando dicha disculpa, respaldado por Gutiérrez Müller. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por el gobierno español, argumentando que “no se puede juzgar el pasado con criterios actuales”, lo que desató un amplio debate político y diplomático.